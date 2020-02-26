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Вечером 26 февраля в Грузии подтвердили первый случай заражения коронавирусом COVID-19.
Об этом сообщила в среду вечером на брифинге министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе, передает «Интерфакс-Украина».
По словам министра, вирус выявлен у гражданина Грузии, который накануне прибыл через Азербайджан из Ирана.
Ранее Грузия приостановила прямое авиасообщение с Китаем, а также эвакуировала выразивших желание покинуть территорию КНР своих граждан.
23 февраля Грузия в связи с поступающими сообщениями о распространении на территории Ирана коронавируса (COVID-19) ввела ограничения на авиасообщение с этой страной.
Напомним, число случаев заражения коронавирусом в Италии в среду вечером выросло до 400.
Тем временем в МОЗ рассказали, что тест-системы для диагностики коронавируса Covid-19 сначала получат Львовская, Закарпатская и Черновицкая области.
Ранее сообщалось, что на территории Николаевской области отсутствуют тест-системы для выявления коронавируса COVID-19.
Так, представитель Николаевского лабораторного центра рассказал, что на сегодняшний день местные специалисты не диагностируют коронавирус. В случае подозрения у больного наличия вируса, его помещают в специальный бокс, а анализы направляются на исследование в референс-лабораторию в Киев.
Напомним, Министерство здравоохранения получило результаты тестов украинцев и иностранцев, которых эвакуировали из китайского Уханя, эпицентра распространения коронавируса Covid-19.
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Вечером 26 февраля в Грузии подтвердили первый случай заражения коронавирусом COVID-19.
Об этом сообщила в среду вечером на брифинге министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе, передает «Интерфакс-Украина».
По словам министра, вирус выявлен у гражданина Грузии, который накануне прибыл через Азербайджан из Ирана.
Ранее Грузия приостановила прямое авиасообщение с Китаем, а также эвакуировала выразивших желание покинуть территорию КНР своих граждан.
23 февраля Грузия в связи с поступающими сообщениями о распространении на территории Ирана коронавируса (COVID-19) ввела ограничения на авиасообщение с этой страной.
Напомним, число случаев заражения коронавирусом в Италии в среду вечером выросло до 400.
Тем временем в МОЗ рассказали, что тест-системы для диагностики коронавируса Covid-19 сначала получат Львовская, Закарпатская и Черновицкая области.
Ранее сообщалось, что на территории Николаевской области отсутствуют тест-системы для выявления коронавируса COVID-19.
Так, представитель Николаевского лабораторного центра рассказал, что на сегодняшний день местные специалисты не диагностируют коронавирус. В случае подозрения у больного наличия вируса, его помещают в специальный бокс, а анализы направляются на исследование в референс-лабораторию в Киев.
Напомним, Министерство здравоохранения получило результаты тестов украинцев и иностранцев, которых эвакуировали из китайского Уханя, эпицентра распространения коронавируса Covid-19.