В Ровно, 16-летний житель села Малый Олексин проник на стоянку и угнал маршрутку, всю ночь парень ездил по окрестным селам, а утром выехал на маршрут, и прежде чем его помала полиция успел подвезти несколько пассажиров.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области.

Об исчезновении автомобиля водитель сообщил в полицию в 6:20, уже через несколько минут полицейские задержали угонщика. В маршрутку парень залез ночью, через задние двери, он был знаком с водителем и знал где тот прячет ключи, поскольку не единожды помогал водителю на рейсе. Оказалось, что 23:00 и до самого утра парень ездил по селам в Ровенском районе, а затем и «на рейс вышел». По словам парня маршрутку он угнал потому что хочет стать водителем.

По дороге «рулевой» даже успел подобрать трех пассажиров, однако в пункт назначения их довез. На улице Соборная неподалеку продуктового рынка водителя остановили патрульные полицейские. Однако, даже в этой ситуации, парень проявил уверенность, и выйдя из салона спросил, какая причина остановки.

— По факту незаконного завладения транспортными средствами следователи Ровенского отдела полиции начали досудебное расследование по части 1 статьи 289 Уголовного кодекса Украины. Во время поверхностной проверки у 16-летнего парня обнаружили и изъяли почти 150 гривен. По его словам, он их взял в маршрутке. По процессуальному руководству местной прокуратуры несовершеннолетнему злоумышленнику, который учится в школе в девятом классе, сообщено о подозрении. Следственные действия продолжаются,- сказано в сообщении.

Напомним, в Одессе 12-летний парень, который является фигурантом нескольких уголовных дел, угнал автомобиль, а после чего заснул в нем.