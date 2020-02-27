После призыва министра здравоохранения Румынии Виктора Костача не паниковать из-за коронавируса жители страны начали массово скупать в супермаркетах продукты длительного хранения.

Об этом сообщает Romania.TV.

Виктор Костач сказал, что люди не должны паниковать и им не нужно запасаться едой. Кроме того, он говорит, что общался с представителями супермаркетов в Румынии и те заверили его, что никаких проблем с поставками продуктов нет.

— У нас есть запасы. Мы должны избегать паники среди населения, у нас нет пациентов с коронавирусом на территории страны», - сказал министр здравоохранения.





Отмечается, что сразу после этого заявления румыны начали массово покупать продукты.





По словам Джорджа Бэдеску, исполнительного директора Ассоциации крупных коммерческих сетей в Румынии, люди покупали в основом консервы и крупы, он отметил, что запасы скоро будут восстановлены.

Напомним, в Норвегии, 26 февраля, зафиксировали первый случай заражения коронавирусом.

Вечером 26 февраля в Грузии подтвердили первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Число случаев заражения коронавирусом в Италии в среду вечером выросло до 400.

Отметим, в Германии зафиксировали два новых случая заболевания коронавирусом впервые за последние две недели, общее количество случаев в стране увеличилось до 18.