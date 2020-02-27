В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 29 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (Covid-19), и выявлено 433 новых заболевших.

Об этом сообщил Госкомитет здравоохранения КНР, передеает «Интерфакс-Украина».

С декабря число жертв коронавируса составило 2744 тысячи человек, зарегистрировано 78497 тысяч случаев заболевания.

В эпицентре распространения инфекции провинции Хубэй за сутки скончались 26 человек, по одному — в Пекине, провинциях Хэйлунцзян и Хэнань.

С декабря прошлого года от коронавируса в провинции скончался 2641 тысяча человек, заболели 65596 тысяч По состоянию на четверг 23,2 тысячи человек вылечились и выписаны из больниц.

Всего в медучреждениях страны в настоящее время проходит курс лечения 43,3 тысячи человек, состояние более 8,3 тысячи больных оценивается как тяжелое.

В то же время почти 32,5 тысячи человек выздоровели и выписаны из медучреждений.

На китайских территориях вне материковой части с декабря прошлого года зарегистрировано 133 случая заболевания: в Гонконге — 91 (при двух случаях смертельного исхода), в Макао — 10, на Тайване — 32 (один случай смерти).

Председатель КНР Си Цзиньпин на состоявшемся накануне заседании постоянного комитета политбюро ЦК Компартии Китая заявил, что, несмотря на улучшение общей ситуации в борьбе с распространением инфекции, следует активизировать усилия по оказанию всемерной помощи провинции Хубэй и не ослаблять усилий по предупреждению новых всплесков заболевания.

«В настоящее время в стране в целом наблюдается тенденция к улучшению в области борьбы с распространением вируса, ускорению восстановления социально-экономического развития. В то же время обстановка в провинции Хубэй и городе Ухане остается тяжелой и сложной, нельзя игнорировать и риск новых всплесков инфекции в других районах страны», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что после призыва министра здравоохранения Румынии Виктора Костача не паниковать из-за коронавируса, жители страны начали массово скупать в супермаркетах продукты длительного хранения.

Напомним, в Норвегии, 26 февраля, зафиксировали первый случай заражения коронавирусом.

Вечером 26 февраля в Грузии также подтвердили первый случай заражения коронавирусом COVID-19.

Число случаев заражения коронавирусом в Италии в среду вечером выросло до 400.

В Германии зафиксировали два новых случая заболевания коронавирусом впервые за последние две недели, общее количество случаев в стране увеличилось до 18.