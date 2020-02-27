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Общественный транспорт в Люксембурге c 1 марта этого года станет бесплатным.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на европейские СМИ.
Таким образом, Люксембург станет первой в мире страной, где будет действовать подобный бесплатный проезд.
Для поездки на автобусе, трамвае или поезде больше не надо будет покупать билет: будет достаточно иметь при себе удостоверение личности. Между тем, отмечается, что в поездах все же останется первый класс, места в котором будут платными.
Местные власти отмечают, что цель таких мер заключается в том, чтобы жители страны отказались от личного транспорта в пользу общественного для снижения загруженности на дорогах и снижении уровня вредных выбросов в атмосферу.
Обеспечение работы общественного транспорта в Люксембурге будет осуществляться полностью за счет налогоплательщиков. Ожидается, что ежегодно подобный «бесплатный» транспорт будет обходиться им примерно в 41 млн евро.
Ранее сообщалось, что внедрение электронного билета обошлось Киеву примерно в 504 миллионов гривен.
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Общественный транспорт в Люксембурге c 1 марта этого года станет бесплатным.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на европейские СМИ.
Таким образом, Люксембург станет первой в мире страной, где будет действовать подобный бесплатный проезд.
Для поездки на автобусе, трамвае или поезде больше не надо будет покупать билет: будет достаточно иметь при себе удостоверение личности. Между тем, отмечается, что в поездах все же останется первый класс, места в котором будут платными.
Местные власти отмечают, что цель таких мер заключается в том, чтобы жители страны отказались от личного транспорта в пользу общественного для снижения загруженности на дорогах и снижении уровня вредных выбросов в атмосферу.
Обеспечение работы общественного транспорта в Люксембурге будет осуществляться полностью за счет налогоплательщиков. Ожидается, что ежегодно подобный «бесплатный» транспорт будет обходиться им примерно в 41 млн евро.
Ранее сообщалось, что внедрение электронного билета обошлось Киеву примерно в 504 миллионов гривен.