Первый случай заражения коронавируса зафиксирован среди украинцев в Италии.

Об этом сообщает «Украинская Правда» со ссылкой на итальянские СМИ.

«Несколько дней назад девушка прибыла в деревню Абатемарко. В течение нескольких дней она чувствовала слабость, именно поэтому девушка в сопровождение своих родителей вчера вечером отправилась в больницу. Сейчас она находится в изолированной палате под наблюдением врачей», — рассказал мэр региона Монтано-Антилия Лучано Тривелли.

Ранее сообщалось, что в Китае за истекшие сутки зарегистрировано 29 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (Covid-19), и выявлено 433 новых заболевших.

Напомним, после призыва министра здравоохранения Румынии Виктора Костача не паниковать из-за коронавируса, жители страны начали массово скупать в супермаркетах продукты длительного хранения.

В Норвегии, 26 февраля, зафиксировали первый случай заражения коронавирусом.

Вечером 26 февраля в Грузии также подтвердили первый случай заражения коронавирусом COVID-19.

Число случаев заражения коронавирусом в Италии в среду вечером выросло до 400.

В Германии зафиксировали два новых случая заболевания коронавирусом впервые за последние две недели, общее количество