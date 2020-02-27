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Первый случай заражения коронавируса зафиксирован среди украинцев в Италии.
Об этом сообщает «Украинская Правда» со ссылкой на итальянские СМИ.
«Несколько дней назад девушка прибыла в деревню Абатемарко. В течение нескольких дней она чувствовала слабость, именно поэтому девушка в сопровождение своих родителей вчера вечером отправилась в больницу. Сейчас она находится в изолированной палате под наблюдением врачей», — рассказал мэр региона Монтано-Антилия Лучано Тривелли.
Ранее сообщалось, что в Китае за истекшие сутки зарегистрировано 29 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (Covid-19), и выявлено 433 новых заболевших.
Напомним, после призыва министра здравоохранения Румынии Виктора Костача не паниковать из-за коронавируса, жители страны начали массово скупать в супермаркетах продукты длительного хранения.
В Норвегии, 26 февраля, зафиксировали первый случай заражения коронавирусом.
Вечером 26 февраля в Грузии также подтвердили первый случай заражения коронавирусом COVID-19.
Число случаев заражения коронавирусом в Италии в среду вечером выросло до 400.
В Германии зафиксировали два новых случая заболевания коронавирусом впервые за последние две недели, общее количество
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Первый случай заражения коронавируса зафиксирован среди украинцев в Италии.
Об этом сообщает «Украинская Правда» со ссылкой на итальянские СМИ.
«Несколько дней назад девушка прибыла в деревню Абатемарко. В течение нескольких дней она чувствовала слабость, именно поэтому девушка в сопровождение своих родителей вчера вечером отправилась в больницу. Сейчас она находится в изолированной палате под наблюдением врачей», — рассказал мэр региона Монтано-Антилия Лучано Тривелли.
Ранее сообщалось, что в Китае за истекшие сутки зарегистрировано 29 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (Covid-19), и выявлено 433 новых заболевших.
Напомним, после призыва министра здравоохранения Румынии Виктора Костача не паниковать из-за коронавируса, жители страны начали массово скупать в супермаркетах продукты длительного хранения.
В Норвегии, 26 февраля, зафиксировали первый случай заражения коронавирусом.
Вечером 26 февраля в Грузии также подтвердили первый случай заражения коронавирусом COVID-19.
Число случаев заражения коронавирусом в Италии в среду вечером выросло до 400.
В Германии зафиксировали два новых случая заболевания коронавирусом впервые за последние две недели, общее количество