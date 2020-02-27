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В Киеве во время акции «Шесть лет оккупации Крыма – 6 требований к агрессору», активисты забросали лаптями посольство России.
Об этом пишет Крым.Реалии.
Сотрудники полиции пытались препятствовать активистам, в результате чего возникла потасовка. Через несколько минут конфликт окончился.
Глава Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев рассказал, что «русские лапти топчат украинскую землю».
— Смысл был в том, чтобы вручить лапти россиянам, чтобы они удалялись вон из Крыма, – объяснил Эскендер Бекиров.
Мероприятие возле дипломатического ведомства прошло в рамках международной кампании «Нет «Нормандии» без Крыма!».
Отметим, вчера 26 февраля, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет указ о праздновании Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь 26 февраля.
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В Киеве во время акции «Шесть лет оккупации Крыма – 6 требований к агрессору», активисты забросали лаптями посольство России.
Об этом пишет Крым.Реалии.
Сотрудники полиции пытались препятствовать активистам, в результате чего возникла потасовка. Через несколько минут конфликт окончился.
Глава Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев рассказал, что «русские лапти топчат украинскую землю».
— Смысл был в том, чтобы вручить лапти россиянам, чтобы они удалялись вон из Крыма, – объяснил Эскендер Бекиров.
Мероприятие возле дипломатического ведомства прошло в рамках международной кампании «Нет «Нормандии» без Крыма!».
Отметим, вчера 26 февраля, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет указ о праздновании Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь 26 февраля.