В Киеве во время акции «Шесть лет оккупации Крыма – 6 требований к агрессору», активисты забросали лаптями посольство России.

Об этом пишет Крым.Реалии.

Сотрудники полиции пытались препятствовать активистам, в результате чего возникла потасовка. Через несколько минут конфликт окончился.

Глава Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев рассказал, что «русские лапти топчат украинскую землю».

— Смысл был в том, чтобы вручить лапти россиянам, чтобы они удалялись вон из Крыма, – объяснил Эскендер Бекиров.

Мероприятие возле дипломатического ведомства прошло в рамках международной кампании «Нет «Нормандии» без Крыма!».

Отметим, вчера 26 февраля, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет указ о праздновании Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь 26 февраля.