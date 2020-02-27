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В Очакове за буллинг по отношению к учителю будут судить школьника.
Об этом сообщили в пресс-службе Очаковского горрайонного суда Николаевской области.
Отмечается, что школьник нецензурно выражался в отношении учительницы и тем самым совершил в отношении нее психологическое насилие.
— 22 января 2020 года примерно в 13:30 несовершеннолетний находясь в учебном классе Очаковской школы №4, во время учебного процесса выражался нецензурной бранью в адрес учителя, чем совершил психологическое насилие по отношению к ней, - сказано в сообщении.
Школьника судят по части 1 статьи 173-4 КУоАП («буллинг (травля), то есть деяния участников образовательного процесса, которые заключаются в психологическом, физическом, экономическом, сексуальном насилии, в том числе с применением средств электронных коммуникаций, совершаемые в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица или таким лицом относительно других участников образовательного процесса, в результате чего мог быть или был причинен вред психическому или физическому здоровью потерпевшего).
В августе 2019 года николаевские полицейские с января 2019 года составили 11 админпротоколов по фактам буллинга.
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В Очакове за буллинг по отношению к учителю будут судить школьника.
Об этом сообщили в пресс-службе Очаковского горрайонного суда Николаевской области.
Отмечается, что школьник нецензурно выражался в отношении учительницы и тем самым совершил в отношении нее психологическое насилие.
— 22 января 2020 года примерно в 13:30 несовершеннолетний находясь в учебном классе Очаковской школы №4, во время учебного процесса выражался нецензурной бранью в адрес учителя, чем совершил психологическое насилие по отношению к ней, - сказано в сообщении.
Школьника судят по части 1 статьи 173-4 КУоАП («буллинг (травля), то есть деяния участников образовательного процесса, которые заключаются в психологическом, физическом, экономическом, сексуальном насилии, в том числе с применением средств электронных коммуникаций, совершаемые в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица или таким лицом относительно других участников образовательного процесса, в результате чего мог быть или был причинен вред психическому или физическому здоровью потерпевшего).
В августе 2019 года николаевские полицейские с января 2019 года составили 11 админпротоколов по фактам буллинга.