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В Италии ждут результатов анализов украинки, у которой подозревают коронавирус.
Об этом РБК-Украина сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.
Зоряна Скалецкая отметила, что окончательное подтверждение будет в римской клинике.
— Меня проинформировал МИД о том, что в Неаполе есть два случая подтверждения на инфекцию. Один из двух - украинка. Но сейчас окончательно подтверждение коронавируса они ждут, есть положительный результат. Итальянские врачи материалы на тестирование отправили в Рим,- рассказала она.
По ее словам, гражданка Украины находится сейчас в больнице в некритичном состоянии.
— Сейчас она (гражданка Украины, - ред.) находится в Неаполе. Ее состояние - не критическое. Родственники, которых она навестила - тоже на карантине, - добавила Зоряна Скалецкая.
Напомним, итальянские издания писали, что в Италии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом среди украинцев.
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В Италии ждут результатов анализов украинки, у которой подозревают коронавирус.
Об этом РБК-Украина сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.
Зоряна Скалецкая отметила, что окончательное подтверждение будет в римской клинике.
— Меня проинформировал МИД о том, что в Неаполе есть два случая подтверждения на инфекцию. Один из двух - украинка. Но сейчас окончательно подтверждение коронавируса они ждут, есть положительный результат. Итальянские врачи материалы на тестирование отправили в Рим,- рассказала она.
По ее словам, гражданка Украины находится сейчас в больнице в некритичном состоянии.
— Сейчас она (гражданка Украины, - ред.) находится в Неаполе. Ее состояние - не критическое. Родственники, которых она навестила - тоже на карантине, - добавила Зоряна Скалецкая.
Напомним, итальянские издания писали, что в Италии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом среди украинцев.