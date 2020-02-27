В Италии ждут результатов анализов украинки, у которой подозревают коронавирус.

Об этом РБК-Украина сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Зоряна Скалецкая отметила, что окончательное подтверждение будет в римской клинике.

— Меня проинформировал МИД о том, что в Неаполе есть два случая подтверждения на инфекцию. Один из двух - украинка. Но сейчас окончательно подтверждение коронавируса они ждут, есть положительный результат. Итальянские врачи материалы на тестирование отправили в Рим,- рассказала она.

По ее словам, гражданка Украины находится сейчас в больнице в некритичном состоянии.

— Сейчас она (гражданка Украины, - ред.) находится в Неаполе. Ее состояние - не критическое. Родственники, которых она навестила - тоже на карантине, - добавила Зоряна Скалецкая.

Напомним, итальянские издания писали, что в Италии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом среди украинцев.