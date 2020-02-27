Кабинет министров снял запрет на осуществление космической деятельности частными предприятиями.

Соответствующее решение принято 26 февраля для реализации Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственного регулирования космической деятельности, сообщили в Министерстве развития экономики.

В частности, предполагается, что отныне субъекты хозяйствования частной формы собственности могут получить разрешение на осуществление таких видов космической деятельности:

— испытание (кроме компьютерных) ракет-носителей, в том числе их агрегатов и составных частей и космических аппаратов;

— запуски ракет-носителей и/или космических аппаратов;

— управление космическими аппаратами на околоземной орбите или в космическом пространстве;

— возвращение космических аппаратов и/или их составных частей с околоземной орбиты или космического пространства на Землю.

Также Кабмин урегулировал отказа в выдаче и аннулирование разрешений на осуществление отдельных видов космической деятельности.

Частные предприятия, которые намерены осуществлять космическую деятельность, должны подать центральному органу исполнительной власти, обеспечивающему реализацию государственной политики в сфере космической деятельности, декларацию об осуществлении хозяйственной деятельности. Такая декларация является инструментом вхождения на рынок космических технологий для субъектов космической деятельности частной формы собственности.

Напомним, что в возрасте 101 года умерла математик NASA Кетрин Джонсон, чьи расчеты помогли американцам безопасно отправить в космос первые миссии.