|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|06:36
|Заход солнца:
|17:33
|Температура завтра:
|+8 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|06:47
|Заход солнца:
|17:34
|Температура завтра:
|+6 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.25 грн
|24.64 грн
|EUR
|26.35 грн
|26.89 грн
Кабинет министров снял запрет на осуществление космической деятельности частными предприятиями.
Соответствующее решение принято 26 февраля для реализации Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственного регулирования космической деятельности, сообщили в Министерстве развития экономики.
В частности, предполагается, что отныне субъекты хозяйствования частной формы собственности могут получить разрешение на осуществление таких видов космической деятельности:
— испытание (кроме компьютерных) ракет-носителей, в том числе их агрегатов и составных частей и космических аппаратов;
— запуски ракет-носителей и/или космических аппаратов;
— управление космическими аппаратами на околоземной орбите или в космическом пространстве;
— возвращение космических аппаратов и/или их составных частей с околоземной орбиты или космического пространства на Землю.
Также Кабмин урегулировал отказа в выдаче и аннулирование разрешений на осуществление отдельных видов космической деятельности.
Частные предприятия, которые намерены осуществлять космическую деятельность, должны подать центральному органу исполнительной власти, обеспечивающему реализацию государственной политики в сфере космической деятельности, декларацию об осуществлении хозяйственной деятельности. Такая декларация является инструментом вхождения на рынок космических технологий для субъектов космической деятельности частной формы собственности.
Напомним, что в возрасте 101 года умерла математик NASA Кетрин Джонсон, чьи расчеты помогли американцам безопасно отправить в космос первые миссии.
|
Лише чверть новин у ЗМІ Миколаєва — про жінокКатерина Середа
|
Воювати проти всіх – це треба мати талантСтанислав Мартиросов
|
Неудачный наезд. Или как руководство АО «Николаевгаз» привлекли к ответственностиМаксим Коваль
|
Контрреволюція огидностіСтанислав Мартиросов
Кабинет министров снял запрет на осуществление космической деятельности частными предприятиями.
Соответствующее решение принято 26 февраля для реализации Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственного регулирования космической деятельности, сообщили в Министерстве развития экономики.
В частности, предполагается, что отныне субъекты хозяйствования частной формы собственности могут получить разрешение на осуществление таких видов космической деятельности:
— испытание (кроме компьютерных) ракет-носителей, в том числе их агрегатов и составных частей и космических аппаратов;
— запуски ракет-носителей и/или космических аппаратов;
— управление космическими аппаратами на околоземной орбите или в космическом пространстве;
— возвращение космических аппаратов и/или их составных частей с околоземной орбиты или космического пространства на Землю.
Также Кабмин урегулировал отказа в выдаче и аннулирование разрешений на осуществление отдельных видов космической деятельности.
Частные предприятия, которые намерены осуществлять космическую деятельность, должны подать центральному органу исполнительной власти, обеспечивающему реализацию государственной политики в сфере космической деятельности, декларацию об осуществлении хозяйственной деятельности. Такая декларация является инструментом вхождения на рынок космических технологий для субъектов космической деятельности частной формы собственности.
Напомним, что в возрасте 101 года умерла математик NASA Кетрин Джонсон, чьи расчеты помогли американцам безопасно отправить в космос первые миссии.