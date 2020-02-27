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В Николаеве, 27 февраля, установили на место поврежденное сердце арт-объекта «I LOVE MYKOLAIV».
Об этом сообщили в Департаменте ЖКХ Николаевского городского совета.
— Николаеву вернули его сердце!, - сообщили в департаменте.
Напомним, что в апреле 2019 года парень залез на середину «сердца» арт-объекта «I LOVE MYKOLAIV», проломив таким образом часть конструкции. Помимо этого, с территории сквера, который расположенный за арт-объектом начали пропадать хвойные насаждения.
15 февраля 2019 года, неизвестные снова разбили арт-объект «I LOVE MYKOLAIV», расположенный на пересечении проспекта Центрального и улицы Соборной. Мэр Николаева Александр Сенкевич объявил денежное вознаграждение в размере 5 тысяч гривен тому, кто поможет найти вандала. Позже николаевцы помогли патрульным задержать парня, который разбил арт-объект им оказался Денис Божко он признал свою вину и извинился. Восстановление разбитого сердца арт-объекта «I LOVE MYKOLAIV» обойдется семье вандала в 9 тысяч гривен, а он сам будет задействован в общественных работах по уходу за парками Николаева
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В Николаеве, 27 февраля, установили на место поврежденное сердце арт-объекта «I LOVE MYKOLAIV».
Об этом сообщили в Департаменте ЖКХ Николаевского городского совета.
— Николаеву вернули его сердце!, - сообщили в департаменте.
Напомним, что в апреле 2019 года парень залез на середину «сердца» арт-объекта «I LOVE MYKOLAIV», проломив таким образом часть конструкции. Помимо этого, с территории сквера, который расположенный за арт-объектом начали пропадать хвойные насаждения.
15 февраля 2019 года, неизвестные снова разбили арт-объект «I LOVE MYKOLAIV», расположенный на пересечении проспекта Центрального и улицы Соборной. Мэр Николаева Александр Сенкевич объявил денежное вознаграждение в размере 5 тысяч гривен тому, кто поможет найти вандала. Позже николаевцы помогли патрульным задержать парня, который разбил арт-объект им оказался Денис Божко он признал свою вину и извинился. Восстановление разбитого сердца арт-объекта «I LOVE MYKOLAIV» обойдется семье вандала в 9 тысяч гривен, а он сам будет задействован в общественных работах по уходу за парками Николаева