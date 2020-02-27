В Киеве определили больницы, и подготовили боксы в инфекционных отделениях, где смогут принимать людей на карантин и лечение в случае возможного распространения коронавируса.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко на заседании Киевсовета, сообщили в пресс-службе мэрии.

- Вы видите, какая ситуация и насколько взволнованы украинцы из-за возможного распространения коронавируса. В столице и в стране случаев заболеваний не зарегистрировано. Но мы должны быть готовы к тому, если такое случится. В Киеве определены больницы, где подготовленны боксы в инфекционных отделениях, смогут принимать людей на карантин и лечение, - заявил мэр столицы.

Так, в пятницу, 28 февраля, вместе со специалистами Минздрава, в одной из столичных больниц будет проведено обучение для медиков - как оперативно и слаженно действовать в ситуациях выявления случаев заболевания или подозрения на коронавирус.

Напомним, главный врач Николаевского областного центра инфекционных заболеваний (ЦИЗ) Светлана Федорова рассказала, что больница, в случае необходимости, готова к приему больных с коронавирусной инфекцией.