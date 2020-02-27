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Глава института Роберта Коха в Германии профессор Лотар Вилер заявил, что быстро изготовить вакцину против нового типа коронавируса не получится.
Об этом профессор Лотар Вилер заявил сегодня на пресс-конференции в Берлине, сообщает Интерфакс-Украина.
- Вакцины против этого вируса нет, разработать и протестировать ее так быстро невозможно, - сказал Лотар Вилер.
Он назвал ситуацию с вирусом очень динамичной, при которой заболевание может распространиться быстро.
Лотар Вилер также заявил, что носить маски на лице имеет смысл только тем, кто уже заразился коронавирусом, а не тем, кто боится его подхватить.
- Если вы сами заболели и носите такую маску, то если вы кашляете или чихаете, вирус не может распространиться далеко, это понятно. Но для ежедневного пользования нет свидетельств того, что это помогает, - сказал он.
Также очень важно как можно чаще мыть руки.
- Мы знаем, что этот вирус распространяется воздушно-капельным путем, то есть если кто-то чихает или кашляет и закрывается при этом рукой или платком, это помогает, как бы банально это ни звучало. Если человек после этого подал кому-то руку, то можно тоже заразиться, это значит, что очень важно мыть руки, - сказал он.
По данным института, в Германии подтверждено 10 случаев инфицирования, они отмечены в Баварии, Северном Рейне-Вестфалии и Баден-Вюртемберге.
Ранее сообщалось, что в КНР разработали вакцину, которая предварительно показала эффективность против коронавируса.
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Глава института Роберта Коха в Германии профессор Лотар Вилер заявил, что быстро изготовить вакцину против нового типа коронавируса не получится.
Об этом профессор Лотар Вилер заявил сегодня на пресс-конференции в Берлине, сообщает Интерфакс-Украина.
- Вакцины против этого вируса нет, разработать и протестировать ее так быстро невозможно, - сказал Лотар Вилер.
Он назвал ситуацию с вирусом очень динамичной, при которой заболевание может распространиться быстро.
Лотар Вилер также заявил, что носить маски на лице имеет смысл только тем, кто уже заразился коронавирусом, а не тем, кто боится его подхватить.
- Если вы сами заболели и носите такую маску, то если вы кашляете или чихаете, вирус не может распространиться далеко, это понятно. Но для ежедневного пользования нет свидетельств того, что это помогает, - сказал он.
Также очень важно как можно чаще мыть руки.
- Мы знаем, что этот вирус распространяется воздушно-капельным путем, то есть если кто-то чихает или кашляет и закрывается при этом рукой или платком, это помогает, как бы банально это ни звучало. Если человек после этого подал кому-то руку, то можно тоже заразиться, это значит, что очень важно мыть руки, - сказал он.
По данным института, в Германии подтверждено 10 случаев инфицирования, они отмечены в Баварии, Северном Рейне-Вестфалии и Баден-Вюртемберге.
Ранее сообщалось, что в КНР разработали вакцину, которая предварительно показала эффективность против коронавируса.