Глава института Роберта Коха в Германии профессор Лотар Вилер заявил, что быстро изготовить вакцину против нового типа коронавируса не получится.

Об этом профессор Лотар Вилер заявил сегодня на пресс-конференции в Берлине, сообщает Интерфакс-Украина.

- Вакцины против этого вируса нет, разработать и протестировать ее так быстро невозможно, - сказал Лотар Вилер.

Он назвал ситуацию с вирусом очень динамичной, при которой заболевание может распространиться быстро.

Лотар Вилер также заявил, что носить маски на лице имеет смысл только тем, кто уже заразился коронавирусом, а не тем, кто боится его подхватить.

- Если вы сами заболели и носите такую маску, то если вы кашляете или чихаете, вирус не может распространиться далеко, это понятно. Но для ежедневного пользования нет свидетельств того, что это помогает, - сказал он.

Также очень важно как можно чаще мыть руки.

- Мы знаем, что этот вирус распространяется воздушно-капельным путем, то есть если кто-то чихает или кашляет и закрывается при этом рукой или платком, это помогает, как бы банально это ни звучало. Если человек после этого подал кому-то руку, то можно тоже заразиться, это значит, что очень важно мыть руки, - сказал он.

По данным института, в Германии подтверждено 10 случаев инфицирования, они отмечены в Баварии, Северном Рейне-Вестфалии и Баден-Вюртемберге.

Ранее сообщалось, что в КНР разработали вакцину, которая предварительно показала эффективность против коронавируса.