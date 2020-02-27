|Скорость ветра:
|7 м/с
|Восход солнца:
|06:36
|Заход солнца:
|17:33
|Температура завтра:
|+8 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|06:47
|Заход солнца:
|17:34
|Температура завтра:
|+6 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.2 грн
|24.57 грн
|EUR
|26.35 грн
|26.89 грн
Сегодня, 27 февраля, в Николаеве специалисты департамента финансового контроля оперативно снесли киоск на Соборной, который незаконно установили ночью.
Об этом сообщается на странице департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции в Facebook.
Сообщается, что в департамент начали поступать жалобы, что ночью на углу улиц Соборной и Адмирала Макарова незаконно установили новый киоск. Сегодня днём его убрали.
— Николаевцы стали свидетелями, как за ночь на углу улиц Соборной и Адмирала Макарова, выросло очередное чудо местного зодчества, сделанное из г**на и палок. Уже в обед мы его снесли. Пока кто-то делал селфи на фоне киоска и сыпал лозунгами о плохой власти, специалисты департамента уже связывались с земельным управлением и архитектурой, чтобы узнать кому принадлежит земельный участок. К сожалению, недавний урок с будкой на Соборной, которую тоже установили за ночь и демонтировали менее чем за сутки - не подействовал на горе-предпринимателей. На этот раз пришлось отвлекать коммунальную технику от работы по устранению последствий непогоды. Кажется, это крайне глупо - посягать на центральные улицы города. Все же как на ладони. Но откуда берутся «умники», - заявил директор департамента Андрей Ермолаев.
Ранее сообщалось, что в 2020 году в Николаеве планируют снести старые, аварийные тополя и высадить на их месте новые деревья.
|
Лише чверть новин у ЗМІ Миколаєва — про жінокКатерина Середа
|
Воювати проти всіх – це треба мати талантСтанислав Мартиросов
|
Неудачный наезд. Или как руководство АО «Николаевгаз» привлекли к ответственностиМаксим Коваль
|
Контрреволюція огидностіСтанислав Мартиросов
Сегодня, 27 февраля, в Николаеве специалисты департамента финансового контроля оперативно снесли киоск на Соборной, который незаконно установили ночью.
Об этом сообщается на странице департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции в Facebook.
Сообщается, что в департамент начали поступать жалобы, что ночью на углу улиц Соборной и Адмирала Макарова незаконно установили новый киоск. Сегодня днём его убрали.
— Николаевцы стали свидетелями, как за ночь на углу улиц Соборной и Адмирала Макарова, выросло очередное чудо местного зодчества, сделанное из г**на и палок. Уже в обед мы его снесли. Пока кто-то делал селфи на фоне киоска и сыпал лозунгами о плохой власти, специалисты департамента уже связывались с земельным управлением и архитектурой, чтобы узнать кому принадлежит земельный участок. К сожалению, недавний урок с будкой на Соборной, которую тоже установили за ночь и демонтировали менее чем за сутки - не подействовал на горе-предпринимателей. На этот раз пришлось отвлекать коммунальную технику от работы по устранению последствий непогоды. Кажется, это крайне глупо - посягать на центральные улицы города. Все же как на ладони. Но откуда берутся «умники», - заявил директор департамента Андрей Ермолаев.
Ранее сообщалось, что в 2020 году в Николаеве планируют снести старые, аварийные тополя и высадить на их месте новые деревья.