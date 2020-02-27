Сегодня, 27 февраля, в Николаеве специалисты департамента финансового контроля оперативно снесли киоск на Соборной, который незаконно установили ночью.

Об этом сообщается на странице департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции в Facebook.

Сообщается, что в департамент начали поступать жалобы, что ночью на углу улиц Соборной и Адмирала Макарова незаконно установили новый киоск. Сегодня днём его убрали.

— Николаевцы стали свидетелями, как за ночь на углу улиц Соборной и Адмирала Макарова, выросло очередное чудо местного зодчества, сделанное из г**на и палок. Уже в обед мы его снесли. Пока кто-то делал селфи на фоне киоска и сыпал лозунгами о плохой власти, специалисты департамента уже связывались с земельным управлением и архитектурой, чтобы узнать кому принадлежит земельный участок. К сожалению, недавний урок с будкой на Соборной, которую тоже установили за ночь и демонтировали менее чем за сутки - не подействовал на горе-предпринимателей. На этот раз пришлось отвлекать коммунальную технику от работы по устранению последствий непогоды. Кажется, это крайне глупо - посягать на центральные улицы города. Все же как на ладони. Но откуда берутся «умники», - заявил директор департамента Андрей Ермолаев.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в Николаеве планируют снести старые, аварийные тополя и высадить на их месте новые деревья.