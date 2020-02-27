Главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявляет, что в каждой области определили госпитальные базы и бригады экстренной скорой помощи на случай распространения коронавируса.

Об этом сообщает Украинская правда.

— В каждом регионе определены на первый этап по 2 госпитальные базы и бригады скорой экстренной помощи, которые будут вызываться на эти случаи. Эти госпитальные базы имеют у себя в структуре инфекционные боксы – их около 2500. В целом в инфекционной сети больниц около 12,5 тысячи коек. На первом этапе мы говорим о том, что случай должен быть изолирован, - заявил Виктор Ляшко.

В случае роста количества больных у Минздрава есть перспективные планы перепрофилирования больниц, когда отделение за отделением перепрофилируются и принимают больных с той или иной инфекцией.

По словам Ляшко, такая ситуация происходит в стране ежегодно, когда есть вспышки заболевания гриппом.

Также главный санврач рассказал, что сейчас в Минздраве отрабатывают вопросы возможной самоизоляции в квартирах для больных с симптомами, как это сейчас внедрили в Германии.

Речь идет о тех людях, которые готовы на самоизоляцию и не имеют симптомов или критериев для госпитализации.

По словам Ляшко, это важно, потому что среди всех случаев заболевания коронавирусом сегодня только около 20% – тяжелые случаи, а случаев, требующих реанимации, – только 3%. Главный санврач отметил, что это небольшая цифра, поэтому большинство стран рекомендуют самоизоляцию.

Ляшко добавил, что сейчас прорабатывают все юридические нюансы – как люди должны не выходить на работу, кто подпишет им больничный и т.д. – и тоже при необходимости будут вводить такую практику.

Главный санврач также заверил, что в Украине есть тест-системы для проверки на коронавирус, но они находятся в Центре общественного здоровья в Киеве, а не в регионах.

Он пояснил, что сейчас многие хотят пройти тест на коронавирус, но пока эти тест-системы используют только с диагностической целью для людей с температурой – в частности, для тех, которые посещали страны, где была зафиксирована вспышка коронавируса.

Напомним, что Львовская область выделила 25 миллионов гривен на профилактические меры относительно коронавируса COVID-19 и реагирование на возможные случаи заражения. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС Львовской облгосадминистрации.