У 46% украинцев расходы на оплату услуг ЖКХ в январе 2020 года выросли по сравнению с январем 2019 года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 21 по 25 февраля.

«Почти половина опрошенных (46%) сказали, что их расходы на оплату услуг ЖКХ в январе 2020 года выросли по сравнению с январем 2019 года. У 39% респондентов эти расходы не изменились или уменьшились», — говорится в исследовании.

21% участников опроса указали, что тратят на оплату услуг ЖКХ больше половины дохода семьи. Эта доля выросла по сравнению с опросами КМИС ноября-декабря прошлого года (тогда было 14% и 16% соответственно).

«Если сравнить результаты этого исследования с опросом КМИС, проведенным в 2015 году по заказу Фонда Фридриха Эберта, то за 4 года доля домохозяйств, которые тратят больше половины дохода на коммунальные услуги, выросла более чем в три раза — с 6% до 21%», - отметили в КМИС.

Также 80% респондентов сказали, что не видят успехов новой власти в вопросе снижения тарифов на коммунальные услуги.

КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины — АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

Ранее сообщалось, что, согласно опросам, более 40% украинцев выступают за отставку Правительства Алексея Гончарука.