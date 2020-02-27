Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в четверг заявил, что в ситуации вокруг распространения коронавируса настал момент, когда решается, выйдет ли она из-под контроля, если не будут предприняты необходимые меры.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Женеве, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы находимся на решающем этапе», — отметил Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, ситуация может «выйти из-под контроля», если затронутые коронавирусом страны не будут предпринимать эффективные меры по сдерживанию его распространения.

«Если вы предпринимаете меры по сдерживанию, аналогичным тем, что принимает Китай, то вы увидите снижение числа случаев заражения и, в конечном счете, увидите, что вирус можно сдержать», — добавил он.

В мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом Covid-19 достигло 3530, увеличившись за сутки на 627. В свою очередь в Китае с декабря 2019 года число жертв коронавируса составило 2744 человек, было зарегистрировано 78 497 случаев заболевания.

Ранее сообщалось, что первый случай заражения коронавирусом зафиксирован среди украинцев в Италии.

Напомним, после призыва министра здравоохранения Румынии Виктора Костача не паниковать из-за коронавируса, жители страны начали массово скупать в супермаркетах продукты длительного хранения.

В Норвегии, 26 февраля, зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Вечером 26 февраля в Грузии также подтвердили первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Число случаев заражения коронавирусом в Италии в среду вечером выросло до 400.

В Германии зафиксировали два новых случая заболевания коронавирусом впервые за последние две недели, общее количество