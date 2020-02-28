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Еще три человека умерли в Италии от коронавируса, в результате чего количество погибших от вспышки болезни в стране достигло 17 человек, заявили в агентстве гражданской защиты в четверг.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на агентство Ansa.
Случаи смерти зафиксированы в Ломбардии, всем погибшим было более 80 лет. Остальные 14 умерших тоже были пожилыми людьми.
Число подтвержденных случаев заболевания возросло до 650 — на пресс-конференции в четверг днем сообщалось о 528 случаях. Абсолютное большинство из них — в Ломбардии и Венето. При этом не уточняется, сколько из этих людей имеют симптомы вируса, а сколько только показали положительный результат теста на вирус.
Сообщается, что 40 человек в Ломбардии вылечились от заболевания.
Напомним, Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, ситуация может «выйти из-под контроля», если затронутые коронавирусом страны не будут предпринимать эффективные меры по сдерживанию его распространения.
Ранее сообщалось, что первый случай заражения коронавирусом зафиксирован среди украинцев в Италии.
Также в МОЗ рассказали, что тест-системы для диагностики коронавируса Covid-19 сначала получат Львовская, Закарпатская и Черновицкая области.
Отметим, что на территории Николаевской области отсутствуют тест-системы для выявления коронавируса COVID-19.
Так, представитель Николаевского лабораторного центра рассказал, что на сегодняшний день местные специалисты не диагностируют коронавирус. В случае подозрения у больного наличия вируса, его помещают в специальный бокс, а анализы направляются на исследование в референс-лабораторию в Киев.
Напомним, Министерство здравоохранения получило результаты тестов украинцев и иностранцев, которых эвакуировали из китайского Уханя, эпицентра распространения коронавируса Covid-19.
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Еще три человека умерли в Италии от коронавируса, в результате чего количество погибших от вспышки болезни в стране достигло 17 человек, заявили в агентстве гражданской защиты в четверг.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на агентство Ansa.
Случаи смерти зафиксированы в Ломбардии, всем погибшим было более 80 лет. Остальные 14 умерших тоже были пожилыми людьми.
Число подтвержденных случаев заболевания возросло до 650 — на пресс-конференции в четверг днем сообщалось о 528 случаях. Абсолютное большинство из них — в Ломбардии и Венето. При этом не уточняется, сколько из этих людей имеют симптомы вируса, а сколько только показали положительный результат теста на вирус.
Сообщается, что 40 человек в Ломбардии вылечились от заболевания.
Напомним, Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, ситуация может «выйти из-под контроля», если затронутые коронавирусом страны не будут предпринимать эффективные меры по сдерживанию его распространения.
Ранее сообщалось, что первый случай заражения коронавирусом зафиксирован среди украинцев в Италии.
Также в МОЗ рассказали, что тест-системы для диагностики коронавируса Covid-19 сначала получат Львовская, Закарпатская и Черновицкая области.
Отметим, что на территории Николаевской области отсутствуют тест-системы для выявления коронавируса COVID-19.
Так, представитель Николаевского лабораторного центра рассказал, что на сегодняшний день местные специалисты не диагностируют коронавирус. В случае подозрения у больного наличия вируса, его помещают в специальный бокс, а анализы направляются на исследование в референс-лабораторию в Киев.
Напомним, Министерство здравоохранения получило результаты тестов украинцев и иностранцев, которых эвакуировали из китайского Уханя, эпицентра распространения коронавируса Covid-19.