Жительница Николаева Татьяна Гросу нуждается в материальной помощи в борьбе с онкологией.

Об этом сообщают родные девушки.

Татьяна борется с раком молочной железы. Израильские медики дают положительный прогноз, однако у семьи девушки нет средств на дорогостоящее лечение. Месячная стоимость химиотерапиии на данном этапе составляет 55 тысяч гривен.

У Татьяны двое сыновей – 7-ми и 10-ти лет. Родные обращаются с просьбой о помощи к неравнодушным николаевцам.

Карта ПриватБанк: 4149439016475281 (Татьяна Гросу).