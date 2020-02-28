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Жительница Николаева Татьяна Гросу нуждается в материальной помощи в борьбе с онкологией.
Об этом сообщают родные девушки.
Татьяна борется с раком молочной железы. Израильские медики дают положительный прогноз, однако у семьи девушки нет средств на дорогостоящее лечение. Месячная стоимость химиотерапиии на данном этапе составляет 55 тысяч гривен.
У Татьяны двое сыновей – 7-ми и 10-ти лет. Родные обращаются с просьбой о помощи к неравнодушным николаевцам.
Карта ПриватБанк: 4149439016475281 (Татьяна Гросу).
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Жительница Николаева Татьяна Гросу нуждается в материальной помощи в борьбе с онкологией.
Об этом сообщают родные девушки.
Татьяна борется с раком молочной железы. Израильские медики дают положительный прогноз, однако у семьи девушки нет средств на дорогостоящее лечение. Месячная стоимость химиотерапиии на данном этапе составляет 55 тысяч гривен.
У Татьяны двое сыновей – 7-ми и 10-ти лет. Родные обращаются с просьбой о помощи к неравнодушным николаевцам.
Карта ПриватБанк: 4149439016475281 (Татьяна Гросу).