Счетная палата России в своем новом докладе указала на неэффективное расходование бюджетных средств, которые направляют на оснащение детских поликлиник. В отчете, опубликованном на сайте палаты, также говорится о недостаточной квалификации врачей и плохом состоянии медучреждений.

Об этом сообщает РБК.

Большинство зданий медицинских учреждений находятся в неудовлетворительном санитарном и техническом состоянии — это приводит к их естественному разрушению, говорится в отчете. На 1 января 2019 года в 41,1% российских медучреждений (их больше 116 тысяч) отсутствовало центральное отопление, в 30,5% — водопровод, в 52,1% — горячее водоснабжение, в 35% — канализация.

Кроме того, 14% зданий находятся в аварийном состоянии, там требуется реконструкция или капитальный ремонт.

Согласно отчету, в 2018 году по сравнению с 2017 годом произошло общее снижение численности врачей (на 1,03%) и младшего медицинского персонала (на 32,3%). Уровень обеспеченности врачами в 2018 году сопоставим с уровнем показателей развитых стран по итогам 2016 года.

Счетная палата также отмечает, что из 1,6 триллионов рублей, которые направят до 2024 году на реализацию нацпроекта «Здравоохранение», на финансирование федерального проекта по созданию инфраструктуры для оказания медицинской помощи детям будут направлены только 14,9%, то есть около 253 миллиардов рублей.

В отчете также приводятся данные Минздрава, согласно которым по итогам 2018 года в 14 регионах выделенные средства освоены на уровне менее 90%, в пяти — менее 80% (Мурманская, Саратовская, Тамбовская области, Пермский край и Хакасия). Эксперты это связывают с проблемами при госзакупках, нарушением условий контрактов поставщиками.

Напомним, ранее журналисты показали условия, в которых лечат пациентов с заболеванием крови в Николаевской областной больнице.