Министерство энергетики и защиты окружающей среды анонсировало новую всеукраинскую акцию «Восстанавливаем леса вместе», в рамках которой планируется за день высадить пять миллионов деревьев.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что акцию министерство организует совместно с Государственным агентством лесных ресурсов.

Минэнерго планирует высадить пять миллионов деревьев 21 марта, в Международный день лесов. Более того, с 21 до 29 марта пройдет недельный «Марафон высадки леса», в течение которого ведомство обещает высадить 10 миллионов деревьев.

Как отметили в Минэнерго, каждый желающий может присоединиться к акции и высадить одно-двухлетние саженцы — сделать это можно будет после короткого инструктажа от профессиональных лесоводов.

Целью акции ведомство назвало:

восстановление украинских лесов;

повышение имиджа лесной отрасли и профессии лесовода;

информирование общества о важности и необходимости проведения лесохозяйственных мероприятий;

распространение знаний о лесах и их важности для существования жизни на планете;

улучшение экологической ситуации в стране;

воспитание у подрастающего поколения уважительного отношения к природе.

В Минэнерго уточнили, что акция состоится во всех областях Украины, на сайтах государственных лесохозяйственных предприятий, областных управлений лесного и охотничьего хозяйства будет сообщено о местах, где будет проходить акция.

Напомним, что в 2020 году в Николаеве планируют снести старые, аварийные тополя и высадить на их месте новые деревья.