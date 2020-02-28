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Министерство энергетики и защиты окружающей среды анонсировало новую всеукраинскую акцию «Восстанавливаем леса вместе», в рамках которой планируется за день высадить пять миллионов деревьев.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что акцию министерство организует совместно с Государственным агентством лесных ресурсов.
Минэнерго планирует высадить пять миллионов деревьев 21 марта, в Международный день лесов. Более того, с 21 до 29 марта пройдет недельный «Марафон высадки леса», в течение которого ведомство обещает высадить 10 миллионов деревьев.
Как отметили в Минэнерго, каждый желающий может присоединиться к акции и высадить одно-двухлетние саженцы — сделать это можно будет после короткого инструктажа от профессиональных лесоводов.
Целью акции ведомство назвало:
восстановление украинских лесов;
повышение имиджа лесной отрасли и профессии лесовода;
информирование общества о важности и необходимости проведения лесохозяйственных мероприятий;
распространение знаний о лесах и их важности для существования жизни на планете;
улучшение экологической ситуации в стране;
воспитание у подрастающего поколения уважительного отношения к природе.
В Минэнерго уточнили, что акция состоится во всех областях Украины, на сайтах государственных лесохозяйственных предприятий, областных управлений лесного и охотничьего хозяйства будет сообщено о местах, где будет проходить акция.
Напомним, что в 2020 году в Николаеве планируют снести старые, аварийные тополя и высадить на их месте новые деревья.
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Министерство энергетики и защиты окружающей среды анонсировало новую всеукраинскую акцию «Восстанавливаем леса вместе», в рамках которой планируется за день высадить пять миллионов деревьев.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что акцию министерство организует совместно с Государственным агентством лесных ресурсов.
Минэнерго планирует высадить пять миллионов деревьев 21 марта, в Международный день лесов. Более того, с 21 до 29 марта пройдет недельный «Марафон высадки леса», в течение которого ведомство обещает высадить 10 миллионов деревьев.
Как отметили в Минэнерго, каждый желающий может присоединиться к акции и высадить одно-двухлетние саженцы — сделать это можно будет после короткого инструктажа от профессиональных лесоводов.
Целью акции ведомство назвало:
восстановление украинских лесов;
повышение имиджа лесной отрасли и профессии лесовода;
информирование общества о важности и необходимости проведения лесохозяйственных мероприятий;
распространение знаний о лесах и их важности для существования жизни на планете;
улучшение экологической ситуации в стране;
воспитание у подрастающего поколения уважительного отношения к природе.
В Минэнерго уточнили, что акция состоится во всех областях Украины, на сайтах государственных лесохозяйственных предприятий, областных управлений лесного и охотничьего хозяйства будет сообщено о местах, где будет проходить акция.
Напомним, что в 2020 году в Николаеве планируют снести старые, аварийные тополя и высадить на их месте новые деревья.