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Анализы людей, которых госпитализировали в Черновцах с подозрением на коронавирус, показали отрицательный результат.
Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук на своей странице в Facebook.
«Рад сообщить буковинцам, что все 4 анализа, проведенные по официальным алгоритмам с соблюдением всех требований, дали отрицательный результат относительно подозрения на инфекцию коронавируса», — говорится в сообщении.
Напомним, в Черновцах были госпитализированы в инфекционное отделение больницы двое человек, которые вернулись из Италии.
Напомним, Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, ситуация может «выйти из-под контроля», если затронутые коронавирусом страны не будут предпринимать эффективные меры по сдерживанию его распространения.
Ранее сообщалось, что первый случай заражения коронавирусом зафиксирован среди украинцев в Италии.
Также в МОЗ рассказали, что тест-системы для диагностики коронавируса Covid-19 сначала получат Львовская, Закарпатская и Черновицкая области.
Отметим, что на территории Николаевской области отсутствуют тест-системы для выявления коронавируса COVID-19.
Так, представитель Николаевского лабораторного центра рассказал, что на сегодняшний день местные специалисты не диагностируют коронавирус. В случае подозрения у больного наличия вируса, его помещают в специальный бокс, а анализы направляются на исследование в референс-лабораторию в Киев.
Напомним, Министерство здравоохранения получило результаты тестов украинцев и иностранцев, которых эвакуировали из китайского Уханя, эпицентра распространения коронавируса Covid-19.
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Анализы людей, которых госпитализировали в Черновцах с подозрением на коронавирус, показали отрицательный результат.
Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук на своей странице в Facebook.
«Рад сообщить буковинцам, что все 4 анализа, проведенные по официальным алгоритмам с соблюдением всех требований, дали отрицательный результат относительно подозрения на инфекцию коронавируса», — говорится в сообщении.
Напомним, в Черновцах были госпитализированы в инфекционное отделение больницы двое человек, которые вернулись из Италии.
Напомним, Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, ситуация может «выйти из-под контроля», если затронутые коронавирусом страны не будут предпринимать эффективные меры по сдерживанию его распространения.
Ранее сообщалось, что первый случай заражения коронавирусом зафиксирован среди украинцев в Италии.
Также в МОЗ рассказали, что тест-системы для диагностики коронавируса Covid-19 сначала получат Львовская, Закарпатская и Черновицкая области.
Отметим, что на территории Николаевской области отсутствуют тест-системы для выявления коронавируса COVID-19.
Так, представитель Николаевского лабораторного центра рассказал, что на сегодняшний день местные специалисты не диагностируют коронавирус. В случае подозрения у больного наличия вируса, его помещают в специальный бокс, а анализы направляются на исследование в референс-лабораторию в Киев.
Напомним, Министерство здравоохранения получило результаты тестов украинцев и иностранцев, которых эвакуировали из китайского Уханя, эпицентра распространения коронавируса Covid-19.