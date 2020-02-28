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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины представил главные правила, которых следует придерживаться для предотвращения заболевания коронавирусом.
Об этом сообщается на странице СНБО в Facebook.
В частности, СНБО опубликовало список из восьми правил, следуя которым можно обезопасить себя от заболевания коронавирусом:
1. Мойте руки со средствами дезинфекции. Необходимо мыть руки с мылом в течение минимум 20 секунд или со средством дезинфекции, содержащий 60% спирта.
2. Избегайте близких контактов. Соблюдайте дистанцию не менее двух метров от человека, который кашляет, чихает, имеет повышенную температуру.
3. Не прикасайтесь руками к глазам, носу, рту.
4. Кашляйте / чихайте на внутреннюю часть локтя.
5. Не употребляйте антибиотики или противовирусные препараты, поскольку пока нет научного подтверждения, что они предотвращают заражение коронавирусом.
6. Мойте поверхности со средствами дезинфекции: отбеливатель, хлор, растворители, уксусная кислота и хлороформ, 75% этанол.
7. Используйте маску, но только в том случае, если есть подозрение на контакт с коронавируса, или для помощи больному человеку.
8. Тем, кто находился в КНР, или в других странах, где зарегистрированы вспышки коронавируса, нужно позвонить на горячую линию министерства здравоохранения 0800 505201, чтобы получить информацию о дальнейших действиях.
Напомним, что уже четверо граждан Украины, членов экипажа круизного лайнера «Diamond Princess» госпитализированы в японские больницы после обнаружения у них заболевания коронавирусом.
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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины представил главные правила, которых следует придерживаться для предотвращения заболевания коронавирусом.
Об этом сообщается на странице СНБО в Facebook.
В частности, СНБО опубликовало список из восьми правил, следуя которым можно обезопасить себя от заболевания коронавирусом:
1. Мойте руки со средствами дезинфекции. Необходимо мыть руки с мылом в течение минимум 20 секунд или со средством дезинфекции, содержащий 60% спирта.
2. Избегайте близких контактов. Соблюдайте дистанцию не менее двух метров от человека, который кашляет, чихает, имеет повышенную температуру.
3. Не прикасайтесь руками к глазам, носу, рту.
4. Кашляйте / чихайте на внутреннюю часть локтя.
5. Не употребляйте антибиотики или противовирусные препараты, поскольку пока нет научного подтверждения, что они предотвращают заражение коронавирусом.
6. Мойте поверхности со средствами дезинфекции: отбеливатель, хлор, растворители, уксусная кислота и хлороформ, 75% этанол.
7. Используйте маску, но только в том случае, если есть подозрение на контакт с коронавируса, или для помощи больному человеку.
8. Тем, кто находился в КНР, или в других странах, где зарегистрированы вспышки коронавируса, нужно позвонить на горячую линию министерства здравоохранения 0800 505201, чтобы получить информацию о дальнейших действиях.
Напомним, что уже четверо граждан Украины, членов экипажа круизного лайнера «Diamond Princess» госпитализированы в японские больницы после обнаружения у них заболевания коронавирусом.