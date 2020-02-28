Старшего брата третьего президента Виктора Ющенко, лишили степени доктора наук за нарушения в диссертации.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

Аттестационная коллегия МОН отменила решение о присуждении Петру Ющенко степени доктора наук по специальности «История Украины» из-за несоответствия критериям, предъявляемым к докторским диссертациям.

Тема диссертации — «Киево-русское наследие в исторической памяти украинского общества (XII — начало XXI вв.)».

«Не содержит авторских научных положений и научно обоснованных результатов в области исторической науки, которые решают важную научную или научно-прикладную проблему, имеются текстовые заимствования и некорректные ссылки», — говорится в сообщении МОН.

Напомним, в общественной организации «Успешный город Николаев» раскритиковали «Городскую целевую программу обращения с бытовыми отходами на 2020-2022 года» и заявили, что она является плагиатом.