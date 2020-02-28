Турция больше не будет сдерживать на границе сирийских беженцев, которые пытаются попасть в Европу, из-за обострения ситуации в Идлибе.

Как сообщает «Европейская правда», об этом заявил высокопоставленный турецкий чиновник в комментарии Reuters.

— Мы решили, по сути, немедленно, не останавливать сирийских беженцев, которые пытаются добраться до Европы по суше или по морю. Все беженцы, включая сирийцев, теперь могут въезжать в Европейский Союз, - рассказал чиновник, пожелавший остаться неназванным.

Он добавил, что в ожидании скорого прибытия беженцев из Идлиба турецким полицейским, береговой охране и пограничным службам было приказано не вмешиваться в ситуацию на сухопутных и морских путях беженцев.

Около миллиона мирных жителей были перемещены к турецкой границе с декабря, когда поддерживаемые Россией сирийские правительственные силы захватили территорию у поддерживаемых Турцией сирийских повстанцев.

Ранее сообщалось, что, в ночь на пятницу по меньшей мере 33 турецких военных погибли в сирийской провинции Идлиб в результате авиаударов армии президента Сирии Башара Асада и российских войск

ВС Турции начали наносить мощные удары в зоне контроля курдских и сирийских формирований на севере Сирии. По информации турецких источников, в воздух подняты истребители F-16, а ПВО Сирии активировало ЗРС С-300ПМ-2.

The New York Times сообщает, что в четверг вечером в Анкаре состоялось экстренное совещание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он призывает сирийское правительство и российские силы прекратить их двухмесячное наступление в провинции Идлиб и отступить с турецких позиций, которые были окружены и отрезаны сирийскими правительственными силами.

Турецкие официальные лица заявили, что удар был нанесен сирийскими правительственными силами, но российские самолеты наносили большинство авиаударов в этом районе в последние недели.

Турция потеряла 13 солдат с тех пор, как в последние недели были введены подкрепления в провинцию, что вызвало растущую обеспокоенность в Турции. Основная оппозиционная партия поставила под сомнение целесообразность участия Турции без поддержки с воздуха или поддержки США или НАТО.

Нападение произошло на турецком наблюдательном пункте в Аль-Бара к югу от города Идлиб. Этот пункт является одним из 12 турецких постов, созданных более года назад в рамках соглашения о деэскалации с Россией.