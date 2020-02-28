В Беларуси заявили о первом случае заражения коронавирусом COVID-19, зараженный вирусом студент из Ирана.

Об этом сообщили в Минздраве страны.

В ведомстве уточнили, что инфицированный прибыл рейсом из Баку 22 февраля.

— Учитывая ухудшение эпидемической обстановки в Южной Корее, Иране и Италии, Министерством здравоохранения Республики Беларусь было принято решение проводить обследования и лабораторную диагностику всех граждан, прибывающих из указанных стран в период с 20 февраля. Пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно, — отмечают медики.

Напомним, в Италии от коронавируса умерли еще три человека, в результате чего количество погибших от вспышки болезни в стране достигло 17 человек.

Ранее, гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, ситуация может «выйти из-под контроля», если затронутые коронавирусом страны не будут предпринимать эффективные меры по сдерживанию его распространения.