На Николаевском железнодорожном вокзале обустроили медицинский пункт, который оснащен необходимым оборудованием и противоэпидемическими средствами для временной изоляции больных коронавирусом.

Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

В министерстве отмечают, что на железной дороге в наличии 10 тысяч респираторов, 25 тысяч смотровых перчаток, более 1 тысячи защитных очков, запланировано получение антисептиков для рук, дезинфекционных средств и защитных халатов.

— На 19 вокзалах обустроены медицинские пункты, оборудованные необходимым оборудованием и противоэпидемическим имуществом для временной изоляции больных: Киев-Пассажирский, Чоп, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Коломыя, Сумы, Херсон, Ужгород, Львов, Полтава-Южная, Винница, Жмеринка, Казатин, Николаев, Черновцы, Харьков, Одесса, Днепр, им. Т.Шевченко. На 5 вокзалах страны организованы помещения для временной изоляции лиц с симптомами респираторных заболеваний: Запорожье-1, Ровно, Тернополь, Фастов, Белая Церковь. Для недопущения распространения вируса на пути следования поездов осуществляется измерение температуры тела пассажиров, - сказано в сообщении.

Ранее, директор КП «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна заявил, что в аэропорту для противодействия коронавирусу требуется определить место для размещения людей с возможным заболеванием, а также закупить тепловизоры.