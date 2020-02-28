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Новую коронавирусной инфекцию зафиксировали у пяти украинцев - четырех в Японии и одной в Италии.
Об этом в эфире программы «Право на власть» рассказал заместитель главы Минздрава, главный санитарно-эпидемиологический врач Украины Виктор Ляшко, передает УНН.
— У пяти украинцев коронавирусная инфекция есть. Это четыре, которые находятся в Японии - они путешествовали на круизном лайнере, были членами экипажа, и одна украинка, которая находится в Неаполе (Италия - прим.). У нее также диагностировано коронавирус, - расказал Виктор Ляшко.
Ранее сообщалось, что в Беларуси заявили о первом случае заражения коронавирусом COVID-19, зараженный вирусом студент из Ирана.
Напомним, в Италии от коронавируса умерли еще три человека, в результате чего количество погибших от вспышки болезни в стране достигло 17 человек.
Ранее, гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, ситуация может «выйти из-под контроля», если затронутые коронавирусом страны не будут предпринимать эффективные меры по сдерживанию его распространения.
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Новую коронавирусной инфекцию зафиксировали у пяти украинцев - четырех в Японии и одной в Италии.
Об этом в эфире программы «Право на власть» рассказал заместитель главы Минздрава, главный санитарно-эпидемиологический врач Украины Виктор Ляшко, передает УНН.
— У пяти украинцев коронавирусная инфекция есть. Это четыре, которые находятся в Японии - они путешествовали на круизном лайнере, были членами экипажа, и одна украинка, которая находится в Неаполе (Италия - прим.). У нее также диагностировано коронавирус, - расказал Виктор Ляшко.
Ранее сообщалось, что в Беларуси заявили о первом случае заражения коронавирусом COVID-19, зараженный вирусом студент из Ирана.
Напомним, в Италии от коронавируса умерли еще три человека, в результате чего количество погибших от вспышки болезни в стране достигло 17 человек.
Ранее, гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, ситуация может «выйти из-под контроля», если затронутые коронавирусом страны не будут предпринимать эффективные меры по сдерживанию его распространения.