Новую коронавирусной инфекцию зафиксировали у пяти украинцев - четырех в Японии и одной в Италии.

Об этом в эфире программы «Право на власть» рассказал заместитель главы Минздрава, главный санитарно-эпидемиологический врач Украины Виктор Ляшко, передает УНН.

— У пяти украинцев коронавирусная инфекция есть. Это четыре, которые находятся в Японии - они путешествовали на круизном лайнере, были членами экипажа, и одна украинка, которая находится в Неаполе (Италия - прим.). У нее также диагностировано коронавирус, - расказал Виктор Ляшко.

Ранее сообщалось, что в Беларуси заявили о первом случае заражения коронавирусом COVID-19, зараженный вирусом студент из Ирана.

Напомним, в Италии от коронавируса умерли еще три человека, в результате чего количество погибших от вспышки болезни в стране достигло 17 человек.

Ранее, гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, ситуация может «выйти из-под контроля», если затронутые коронавирусом страны не будут предпринимать эффективные меры по сдерживанию его распространения.