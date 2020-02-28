|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|06:35
|Заход солнца:
|17:34
|Температура завтра:
|+9 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|06:45
|Заход солнца:
|17:36
|Температура завтра:
|+7 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.25 грн
|24.64 грн
|EUR
|26.55 грн
|27.11 грн
В поездах, которые курсируют по маршруту «Николаев — Ровно» и «Ровно — Николаев» с 21 февраля охрану общественного порядка обеспечивают полицейские охраны Николаевщины.
Об этом сообщают в управлении полиции охраны Николаевской области.
В полиции отмечают, что между руководством Управления полиции охраны в Николаевской области и филиалом «Пассажирская компания» АО «Украинская железная дорога» достигнута договоренность и принято решение обеспечивать охрану общественного порядка и общественной безопасности работниками полиции охраны.
— Сотрудники полиции охраны выполняют поставленные задачи, чтобы пассажиры могли чувствовать себя в безопасности. Для выполнения поставленных задач привлекаются полицейские охраны в обоих направлениях. Правоохранители будут следить за порядком во время движения поезда, а также помогать решать вопросы и любые ситуации, которые могут возникнуть в течение всего путешествия. Хочется обратить внимание пассажиров на правила поведения в поездах, в частности курение и распитие алкогольных напитков влечет за собой административную ответственность, — отметил начальник Управления полиции охраны в Николаевской области подполковник полиции Роман Думинский.
Ранее сообщалось, что «Укрзалізниця» продлила маршрут поезду «Николаев — Ивано-Франковск» до Рахова.
|
Лише чверть новин у ЗМІ Миколаєва — про жінокКатерина Середа
|
Воювати проти всіх – це треба мати талантСтанислав Мартиросов
|
Неудачный наезд. Или как руководство АО «Николаевгаз» привлекли к ответственностиМаксим Коваль
|
Контрреволюція огидностіСтанислав Мартиросов
В поездах, которые курсируют по маршруту «Николаев — Ровно» и «Ровно — Николаев» с 21 февраля охрану общественного порядка обеспечивают полицейские охраны Николаевщины.
Об этом сообщают в управлении полиции охраны Николаевской области.
В полиции отмечают, что между руководством Управления полиции охраны в Николаевской области и филиалом «Пассажирская компания» АО «Украинская железная дорога» достигнута договоренность и принято решение обеспечивать охрану общественного порядка и общественной безопасности работниками полиции охраны.
— Сотрудники полиции охраны выполняют поставленные задачи, чтобы пассажиры могли чувствовать себя в безопасности. Для выполнения поставленных задач привлекаются полицейские охраны в обоих направлениях. Правоохранители будут следить за порядком во время движения поезда, а также помогать решать вопросы и любые ситуации, которые могут возникнуть в течение всего путешествия. Хочется обратить внимание пассажиров на правила поведения в поездах, в частности курение и распитие алкогольных напитков влечет за собой административную ответственность, — отметил начальник Управления полиции охраны в Николаевской области подполковник полиции Роман Думинский.
Ранее сообщалось, что «Укрзалізниця» продлила маршрут поезду «Николаев — Ивано-Франковск» до Рахова.