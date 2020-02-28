В поездах, которые курсируют по маршруту «Николаев — Ровно» и «Ровно — Николаев» с 21 февраля охрану общественного порядка обеспечивают полицейские охраны Николаевщины.

Об этом сообщают в управлении полиции охраны Николаевской области.

В полиции отмечают, что между руководством Управления полиции охраны в Николаевской области и филиалом «Пассажирская компания» АО «Украинская железная дорога» достигнута договоренность и принято решение обеспечивать охрану общественного порядка и общественной безопасности работниками полиции охраны.

— Сотрудники полиции охраны выполняют поставленные задачи, чтобы пассажиры могли чувствовать себя в безопасности. Для выполнения поставленных задач привлекаются полицейские охраны в обоих направлениях. Правоохранители будут следить за порядком во время движения поезда, а также помогать решать вопросы и любые ситуации, которые могут возникнуть в течение всего путешествия. Хочется обратить внимание пассажиров на правила поведения в поездах, в частности курение и распитие алкогольных напитков влечет за собой административную ответственность, — отметил начальник Управления полиции охраны в Николаевской области подполковник полиции Роман Думинский.

Ранее сообщалось, что «Укрзалізниця» продлила маршрут поезду «Николаев — Ивано-Франковск» до Рахова.

