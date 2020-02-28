От китайского коронавируса во всем мире вылечились и выписались из больниц 36 тысяч 545 человек, от осложнений, вызванных вирусом умерли 2 тысяч 858 человек.

Такие данные публикуют на карте распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Количество больных во всем мире составляет 83 тысячи 374 человека.

В Италии от коронавируса, умерли еще три человека, в результате чего количество погибших от вспышки болезни в стране достигло 17 человек. Число подтвержденных случаев заболевания возросло до 650. Абсолютное большинство из них — в Ломбардии и Венето. При этом не уточняется, сколько из этих людей имеют симптомы вируса, а сколько только показали положительный результат теста на вирус.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в ситуации вокруг распространения коронавируса настал момент, когда решается, выйдет ли она из-под контроля, если не будут предприняты необходимые меры.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что коронавирус рано или поздно попадет в Украину.

Напомним, главный врач Николаевского областного центра инфекционных заболеваний (ЦИЗ) Светлана Федорова рассказала, что больница, в случае необходимости, готова к приему больных с коронавирусной инфекцией.