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От китайского коронавируса во всем мире вылечились и выписались из больниц 36 тысяч 545 человек, от осложнений, вызванных вирусом умерли 2 тысяч 858 человек.
Такие данные публикуют на карте распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
Количество больных во всем мире составляет 83 тысячи 374 человека.
В Италии от коронавируса, умерли еще три человека, в результате чего количество погибших от вспышки болезни в стране достигло 17 человек. Число подтвержденных случаев заболевания возросло до 650. Абсолютное большинство из них — в Ломбардии и Венето. При этом не уточняется, сколько из этих людей имеют симптомы вируса, а сколько только показали положительный результат теста на вирус.
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в ситуации вокруг распространения коронавируса настал момент, когда решается, выйдет ли она из-под контроля, если не будут предприняты необходимые меры.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что коронавирус рано или поздно попадет в Украину.
Напомним, главный врач Николаевского областного центра инфекционных заболеваний (ЦИЗ) Светлана Федорова рассказала, что больница, в случае необходимости, готова к приему больных с коронавирусной инфекцией.
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От китайского коронавируса во всем мире вылечились и выписались из больниц 36 тысяч 545 человек, от осложнений, вызванных вирусом умерли 2 тысяч 858 человек.
Такие данные публикуют на карте распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
Количество больных во всем мире составляет 83 тысячи 374 человека.
В Италии от коронавируса, умерли еще три человека, в результате чего количество погибших от вспышки болезни в стране достигло 17 человек. Число подтвержденных случаев заболевания возросло до 650. Абсолютное большинство из них — в Ломбардии и Венето. При этом не уточняется, сколько из этих людей имеют симптомы вируса, а сколько только показали положительный результат теста на вирус.
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в ситуации вокруг распространения коронавируса настал момент, когда решается, выйдет ли она из-под контроля, если не будут предприняты необходимые меры.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что коронавирус рано или поздно попадет в Украину.
Напомним, главный врач Николаевского областного центра инфекционных заболеваний (ЦИЗ) Светлана Федорова рассказала, что больница, в случае необходимости, готова к приему больных с коронавирусной инфекцией.