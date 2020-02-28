Украинские власти подготовили специально оборудованный санитарный вертолет, на котором будут перевозить людей в случае заражения коронавирусом Covid-19.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире программы «Право на власть» в четверг, 27 февраля.

Фото: МВС Украины

По его словам, санитарный вертолет Ми-8 уже находится на круглосуточном дежурстве в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. Воздушное судно оборудовали специально для перевозки людей с инфекциями.

Аваков уточнил, что этот вертолет участвовал в миротворческих миссиях Организации объединенных наций. После раз судно работало в Мали. Экипаж и медперсонал вертолета состоит из врачей, которые прошли спецподготовку. Вертолет может эвакуировать на расстояние в 1200 км, то есть по всей Украине.

— Эти люди работали во время эпидемии Эбола – выполняли работы по эвакуации больных и проводили спасательные операции. За один рейс вертолет может взять четыре – шесть больных, - уточнил глава МВД.

Он также добавил, что на судне есть изоляционная капсула BIO-BAG EBV-30/40, биозащитные комплекты, обеззараживающий душ, изоляционная камера и специальный модуль, в котором фиксируется капсула во время полета.

Напомним, что на территории Николаевской области отсутствуют тест-системы для выявления коронавируса COVID-19.