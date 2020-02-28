|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|06:35
|Заход солнца:
|17:34
|Температура завтра:
|+9 C°
|Скорость ветра:
|7 м/с
|Восход солнца:
|06:45
|Заход солнца:
|17:36
|Температура завтра:
|+7 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.25 грн
|24.64 грн
|EUR
|26.6 грн
|27.18 грн
Украинские власти подготовили специально оборудованный санитарный вертолет, на котором будут перевозить людей в случае заражения коронавирусом Covid-19.
Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире программы «Право на власть» в четверг, 27 февраля.
По его словам, санитарный вертолет Ми-8 уже находится на круглосуточном дежурстве в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. Воздушное судно оборудовали специально для перевозки людей с инфекциями.
Аваков уточнил, что этот вертолет участвовал в миротворческих миссиях Организации объединенных наций. После раз судно работало в Мали. Экипаж и медперсонал вертолета состоит из врачей, которые прошли спецподготовку. Вертолет может эвакуировать на расстояние в 1200 км, то есть по всей Украине.
— Эти люди работали во время эпидемии Эбола – выполняли работы по эвакуации больных и проводили спасательные операции. За один рейс вертолет может взять четыре – шесть больных, - уточнил глава МВД.
Он также добавил, что на судне есть изоляционная капсула BIO-BAG EBV-30/40, биозащитные комплекты, обеззараживающий душ, изоляционная камера и специальный модуль, в котором фиксируется капсула во время полета.
Напомним, что на территории Николаевской области отсутствуют тест-системы для выявления коронавируса COVID-19.
|
Лише чверть новин у ЗМІ Миколаєва — про жінокКатерина Середа
|
Воювати проти всіх – це треба мати талантСтанислав Мартиросов
|
Неудачный наезд. Или как руководство АО «Николаевгаз» привлекли к ответственностиМаксим Коваль
|
Контрреволюція огидностіСтанислав Мартиросов
Украинские власти подготовили специально оборудованный санитарный вертолет, на котором будут перевозить людей в случае заражения коронавирусом Covid-19.
Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире программы «Право на власть» в четверг, 27 февраля.
По его словам, санитарный вертолет Ми-8 уже находится на круглосуточном дежурстве в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. Воздушное судно оборудовали специально для перевозки людей с инфекциями.
Аваков уточнил, что этот вертолет участвовал в миротворческих миссиях Организации объединенных наций. После раз судно работало в Мали. Экипаж и медперсонал вертолета состоит из врачей, которые прошли спецподготовку. Вертолет может эвакуировать на расстояние в 1200 км, то есть по всей Украине.
— Эти люди работали во время эпидемии Эбола – выполняли работы по эвакуации больных и проводили спасательные операции. За один рейс вертолет может взять четыре – шесть больных, - уточнил глава МВД.
Он также добавил, что на судне есть изоляционная капсула BIO-BAG EBV-30/40, биозащитные комплекты, обеззараживающий душ, изоляционная камера и специальный модуль, в котором фиксируется капсула во время полета.
Напомним, что на территории Николаевской области отсутствуют тест-системы для выявления коронавируса COVID-19.