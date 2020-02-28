Не менее 300 мигрантов направляется с северо-запада Турции к границе с Грецией, так как турецкие власти распорядились более не препятствовать проходу беженцев в Европу.

Об этом сообщила в пятницу турецкая газета Сабах, пишет Интерфакс-Украина.

По данным издания, около 300 мигрантов, среди которых граждане Ирана, Сирии и Ирака, около полуночи начали движение в сторону провинции Эдирне, которая граничит с Грецией.

Ранее власти Турции заявили, что силы безопасности не будут чинить препятствий в пересечении границы мигрантам, в том числе из Сирии, Афганистана и Ирана. Анкара неоднократно заявляла, что не справится с новой волной мигрантов, поскольку на данный момент в Турции уже проживает более 3,7 млн беженцев.

В прошлом году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара откроет сирийским беженцам проход в Европу в случае, если Турция не получит международной поддержки в решении проблемы с их размещением.

С 2011 года, когда начался конфликт в Сирии, Турция стала главным маршрутом для мигрантов, желающих попасть в Европу. В марте 2016 года ЕС и Турция заключили соглашение по урегулированию миграционного кризиса. ЕС и Турция договорились о том, что новые нелегальные мигранты, прибывающие из Турции на греческие острова, будут возвращены обратно, а в ЕС из Турции будут переселять только военных беженцев. Это соглашение также ускорит предоставление финансовой помощи Турции в размере нескольких миллиардов долларов для разрешения миграционного кризиса.