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В Украине по состоянию на 28 февраля не зафиксирован ни один лабораторно подтвержденный случай коронавируса Covid-19.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.
— В Украине ни один лабораторно подтвержденный случай Covid-19 не зафиксирован, - сказано в сообщении.
По информации ведомства, результаты тестирования на Covid-19 четырех пациентов из Черновицкой области являются отрицательными (исследование проводилось в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Минздрава).
В Минздраве рассказали, что на 28 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 83 399 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 2 858 летальных. Выздоровели уже 36 659 человек.
В частности, на территории Европы зарегистрировано 774 случаев заболевания Covid-19 в 19 странах (Италия - 400, Германия - 21, Франция - 17, Испания - 12, Великобритания - 9, Хорватия - 3, Австрия - 2, Россия - 2, Финляндия - 2, Швеция - 2, Израиль - 2, Швейцария, Греция, Грузия, Норвегия, Северная Македония, Бельгия, Дания - по одному случаю).
В министерстве отметили, что организовали двухдневный тренинг для эпидемиологов и вирусологов относительно реагирования на вспышку Covid-19. В тренинге принимают участие более 70 специалистов из всех регионов Украины.
Напомним, что украинские власти подготовили специально оборудованный санитарный вертолет, на котором будут перевозить людей в случае заражения коронавирусом Covid-19.
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В Украине по состоянию на 28 февраля не зафиксирован ни один лабораторно подтвержденный случай коронавируса Covid-19.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.
— В Украине ни один лабораторно подтвержденный случай Covid-19 не зафиксирован, - сказано в сообщении.
По информации ведомства, результаты тестирования на Covid-19 четырех пациентов из Черновицкой области являются отрицательными (исследование проводилось в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Минздрава).
В Минздраве рассказали, что на 28 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 83 399 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 2 858 летальных. Выздоровели уже 36 659 человек.
В частности, на территории Европы зарегистрировано 774 случаев заболевания Covid-19 в 19 странах (Италия - 400, Германия - 21, Франция - 17, Испания - 12, Великобритания - 9, Хорватия - 3, Австрия - 2, Россия - 2, Финляндия - 2, Швеция - 2, Израиль - 2, Швейцария, Греция, Грузия, Норвегия, Северная Македония, Бельгия, Дания - по одному случаю).
В министерстве отметили, что организовали двухдневный тренинг для эпидемиологов и вирусологов относительно реагирования на вспышку Covid-19. В тренинге принимают участие более 70 специалистов из всех регионов Украины.
Напомним, что украинские власти подготовили специально оборудованный санитарный вертолет, на котором будут перевозить людей в случае заражения коронавирусом Covid-19.