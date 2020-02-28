Министерство здравоохранения рассматривает вопрос эвакуации украинских граждан из-за вспышки коронавируса на лайнере Diamond Princess.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.

Он отметил, что Министерство иностранных дел находится в постоянном контакте с украинскими гражданами на борту.

— Всего 5 украинцев (заразились, - прим.): одна - в Италии, четыре - на борту бриллиантовой принцессы. Все четыре находятся на лечении в больницах Японии. Все остальные находятся на карантине, в изоляции или на борту судна. С ними имеем постоянный контакт, МИД с ними постоянно контактирует. Также рассматривался вопрос и предлагали украинцам рассмотреть возможности эвакуации их из Японии в Украину. Пока мы не получили согласия, но вопрос на контроле, - заявил Виктор Ляшко.

Главный санитарный врач также подчеркнул, что в Украине не зарегистрировано ни одного случая Сovid-19.

— Вчера завершили исследования на коронавирус на тест-системах, которые имеются в вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья. Все результаты отрицательные. Поэтому мы вновь подтверждаем, что в Украине не зарегистрировано ни одного случая Сovid-19, - рассказал Виктор Ляшко.