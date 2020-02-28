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Министерство здравоохранения рассматривает вопрос эвакуации украинских граждан из-за вспышки коронавируса на лайнере Diamond Princess.
Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.
Он отметил, что Министерство иностранных дел находится в постоянном контакте с украинскими гражданами на борту.
— Всего 5 украинцев (заразились, - прим.): одна - в Италии, четыре - на борту бриллиантовой принцессы. Все четыре находятся на лечении в больницах Японии. Все остальные находятся на карантине, в изоляции или на борту судна. С ними имеем постоянный контакт, МИД с ними постоянно контактирует. Также рассматривался вопрос и предлагали украинцам рассмотреть возможности эвакуации их из Японии в Украину. Пока мы не получили согласия, но вопрос на контроле, - заявил Виктор Ляшко.
Главный санитарный врач также подчеркнул, что в Украине не зарегистрировано ни одного случая Сovid-19.
— Вчера завершили исследования на коронавирус на тест-системах, которые имеются в вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья. Все результаты отрицательные. Поэтому мы вновь подтверждаем, что в Украине не зарегистрировано ни одного случая Сovid-19, - рассказал Виктор Ляшко.
Напомним, что на территории Николаевской области отсутствуют тест-системы для выявления коронавируса COVID-19.
Новую коронавирусной инфекцию зафиксировали у пяти украинцев - четырех в Японии и одной в Италии.
Ранее сообщалось, что в Беларуси заявили о первом случае заражения коронавирусом COVID-19, зараженный вирусом студент из Ирана.
Напомним, в Италии от коронавируса умерли еще три человека, в результате чего количество погибших от вспышки болезни в стране достигло 17 человек.
Ранее, гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, ситуация может «выйти из-под контроля», если затронутые коронавирусом страны не будут предпринимать эффективные меры по сдерживанию его распространения.
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Министерство здравоохранения рассматривает вопрос эвакуации украинских граждан из-за вспышки коронавируса на лайнере Diamond Princess.
Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.
Он отметил, что Министерство иностранных дел находится в постоянном контакте с украинскими гражданами на борту.
— Всего 5 украинцев (заразились, - прим.): одна - в Италии, четыре - на борту бриллиантовой принцессы. Все четыре находятся на лечении в больницах Японии. Все остальные находятся на карантине, в изоляции или на борту судна. С ними имеем постоянный контакт, МИД с ними постоянно контактирует. Также рассматривался вопрос и предлагали украинцам рассмотреть возможности эвакуации их из Японии в Украину. Пока мы не получили согласия, но вопрос на контроле, - заявил Виктор Ляшко.
Главный санитарный врач также подчеркнул, что в Украине не зарегистрировано ни одного случая Сovid-19.
— Вчера завершили исследования на коронавирус на тест-системах, которые имеются в вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья. Все результаты отрицательные. Поэтому мы вновь подтверждаем, что в Украине не зарегистрировано ни одного случая Сovid-19, - рассказал Виктор Ляшко.
Напомним, что на территории Николаевской области отсутствуют тест-системы для выявления коронавируса COVID-19.
Новую коронавирусной инфекцию зафиксировали у пяти украинцев - четырех в Японии и одной в Италии.
Ранее сообщалось, что в Беларуси заявили о первом случае заражения коронавирусом COVID-19, зараженный вирусом студент из Ирана.
Напомним, в Италии от коронавируса умерли еще три человека, в результате чего количество погибших от вспышки болезни в стране достигло 17 человек.
Ранее, гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, ситуация может «выйти из-под контроля», если затронутые коронавирусом страны не будут предпринимать эффективные меры по сдерживанию его распространения.