Ученые из Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва.

Азрыв произошел в сверхмассивной черной дыре в Сверхскоплении Змееносца, которое находится на расстоянии в 390 миллионах световых лет от Земли, пишет hromadske.

— Раньше мы видели вспышки в центрах галактик, но это действительно очень массивно. И мы не знаем, почему он такой большой, - сказала профессор Мелани Джонстон-Холлит.

Она уточнила, что взрыв произошел довольно медленно, «как взрыв в замедленном движении, который продолжался в течение сотен миллионов лет».

По ее словам, в результате взрыва произошел выброс энергии, который в пять раз превышает предыдущий рекорд.

Сейчас ученые не установили причину взрыва и уже запланировали дальнейшие наблюдения.

Как сообщили в NASA, астрономы сделали это открытие, используя данные рентгеновских наблюдений рентгеновской обсерватории Чандра NASA и XMM-Ньютона ESA, а также радиоданные из массива Ширфилд Мерчисон (MWA) в Австралии и радиотелескопа Гигантский Метревеве (GMRT) в Индии.

Там пояснили, что хотя черные дыры славятся тем, что затягивают материю в себя, они часто выбрасывают огромное количество материала и энергии. Это происходит, когда материя, падающая в черную дыры, перенаправляется в струи, которые выбрасываются наружу в космос и попадают в любую окружающую материю.

— Головоломка, однако, состоит в том, что наблюдается только одна гигантская область радиоизлучения, поскольку эти системы обычно содержат две струи газа. Возможно, что газ из другой стороны скопления является менее густым, поэтому радиоизлучение там угасает быстрее, - добавили в NASA.

Напомним, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало на фото последствия столкновения галактик.