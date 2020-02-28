Компания Facebook отменила масштабную ежегодную конференцию для разработчиков (F8 — 2020) из-за угрозы распространения в мире коронавируса Covid-19.

Об этом говорится в пресс-релизе организаторов.

— Ежегодно мы надеемся на связь с нашим глобальным сообществом разработчиков на F8 и делимся своим видением будущего, которое мы строим вместе. Но, учитывая растущее беспокойство вокруг Covid-19, мы решили отменить F8 — 2020, - отметили в компании.

В то же время, организаторы конференции планируют провести локальные встречи, видеоконференции и онлайн-трансляции с запланированными участниками мероприятия.

Также сообщается, что Facebook ежегодно дарит часть продаж билетов F8 организации, которая работает в технологической отрасли: «В этом году мы удваиваем эту сумму и предоставляем приоритет организациям, которые обслуживают местных жителей Сан-Хосе».

Отметим, что именно в Сан-Хосе, штат Калифорния, 5-6 мая должна была состояться ежегодная конференция.

Напомним, что в Украине по состоянию на 28 февраля не зафиксирован ни один лабораторно подтвержденный случай коронавируса Covid-19.