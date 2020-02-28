|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|06:35
|Заход солнца:
|17:34
|Температура завтра:
|+9 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|06:45
|Заход солнца:
|17:36
|Температура завтра:
|+7 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.25 грн
|24.7 грн
|EUR
|26.55 грн
|27.11 грн
У эвакуированных из-за вспышки коронавируса граждан, которые находятся в Новых Санжарах, повышения температуры не зафиксировано.
Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, пишет РБК-Украина.
Виктор Ляшко напомнил, что эвакуированные находятся в обсервации в санатории «Новые Санжары» уже восьмой день.
— Обсервация продолжается восьмые сутки. Людей с симптомами острых респираторных заболеваний не зарегистрировано. Повышение температуры не зафиксировано. Никаких проблем не зафиксировано, - сказал он.
Напомним, самолет с эвакуированными из китайского города Ухань украинцами и иностранцами утром 20 февраля приземлился в Харькове. На борту находились 45 украинцев и 27 иностранцев, а также экипаж и врачи. Отмечается, что все были здоровы и без симптомов коронавируса.
Вечером 20 февраля их привезли в медицинский центр в поселке Новые Санжары в Полтавской области. Местные жители целый день блокировали дорогу, чтобы не пропустить автобусы с эвакуированными и требовали не размещать их в местном медучреждении. Впрочем, когда автобусы подъехали. правоохранители оттеснили их и освободили дорогу.
Однако не обошлось без столкновений: агрессивно настроенные люди бросали камни как в милиции, так и в автобусы с эвакуированными украинцами и иностранцами. Также один из мужчин пытался наехать на полицейских автомобилем, а одному из правоохранителей камнем проломили голову. В общем пострадали 9 правоохранителей и один гражданский. Полиция возбудила 5 уголовных дел.
Позже президент Владимир Зеленский заявил, что акции протеста в нескольких регионах страны против размещения в местных медучреждениях украинцев, эвакуированных из Китая, имели политическую поддержку. Позже добавил, что заказчики и организаторы протестов против эвакуированных из Уханя понесут ответственность.
|
Лише чверть новин у ЗМІ Миколаєва — про жінокКатерина Середа
|
Воювати проти всіх – це треба мати талантСтанислав Мартиросов
|
Неудачный наезд. Или как руководство АО «Николаевгаз» привлекли к ответственностиМаксим Коваль
|
Контрреволюція огидностіСтанислав Мартиросов
У эвакуированных из-за вспышки коронавируса граждан, которые находятся в Новых Санжарах, повышения температуры не зафиксировано.
Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, пишет РБК-Украина.
Виктор Ляшко напомнил, что эвакуированные находятся в обсервации в санатории «Новые Санжары» уже восьмой день.
— Обсервация продолжается восьмые сутки. Людей с симптомами острых респираторных заболеваний не зарегистрировано. Повышение температуры не зафиксировано. Никаких проблем не зафиксировано, - сказал он.
Напомним, самолет с эвакуированными из китайского города Ухань украинцами и иностранцами утром 20 февраля приземлился в Харькове. На борту находились 45 украинцев и 27 иностранцев, а также экипаж и врачи. Отмечается, что все были здоровы и без симптомов коронавируса.
Вечером 20 февраля их привезли в медицинский центр в поселке Новые Санжары в Полтавской области. Местные жители целый день блокировали дорогу, чтобы не пропустить автобусы с эвакуированными и требовали не размещать их в местном медучреждении. Впрочем, когда автобусы подъехали. правоохранители оттеснили их и освободили дорогу.
Однако не обошлось без столкновений: агрессивно настроенные люди бросали камни как в милиции, так и в автобусы с эвакуированными украинцами и иностранцами. Также один из мужчин пытался наехать на полицейских автомобилем, а одному из правоохранителей камнем проломили голову. В общем пострадали 9 правоохранителей и один гражданский. Полиция возбудила 5 уголовных дел.
Позже президент Владимир Зеленский заявил, что акции протеста в нескольких регионах страны против размещения в местных медучреждениях украинцев, эвакуированных из Китая, имели политическую поддержку. Позже добавил, что заказчики и организаторы протестов против эвакуированных из Уханя понесут ответственность.