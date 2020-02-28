У эвакуированных из-за вспышки коронавируса граждан, которые находятся в Новых Санжарах, повышения температуры не зафиксировано.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, пишет РБК-Украина.

Виктор Ляшко напомнил, что эвакуированные находятся в обсервации в санатории «Новые Санжары» уже восьмой день.

— Обсервация продолжается восьмые сутки. Людей с симптомами острых респираторных заболеваний не зарегистрировано. Повышение температуры не зафиксировано. Никаких проблем не зафиксировано, - сказал он.

Напомним, самолет с эвакуированными из китайского города Ухань украинцами и иностранцами утром 20 февраля приземлился в Харькове. На борту находились 45 украинцев и 27 иностранцев, а также экипаж и врачи. Отмечается, что все были здоровы и без симптомов коронавируса.

Вечером 20 февраля их привезли в медицинский центр в поселке Новые Санжары в Полтавской области. Местные жители целый день блокировали дорогу, чтобы не пропустить автобусы с эвакуированными и требовали не размещать их в местном медучреждении. Впрочем, когда автобусы подъехали. правоохранители оттеснили их и освободили дорогу.

Однако не обошлось без столкновений: агрессивно настроенные люди бросали камни как в милиции, так и в автобусы с эвакуированными украинцами и иностранцами. Также один из мужчин пытался наехать на полицейских автомобилем, а одному из правоохранителей камнем проломили голову. В общем пострадали 9 правоохранителей и один гражданский. Полиция возбудила 5 уголовных дел.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что акции протеста в нескольких регионах страны против размещения в местных медучреждениях украинцев, эвакуированных из Китая, имели политическую поддержку. Позже добавил, что заказчики и организаторы протестов против эвакуированных из Уханя понесут ответственность.