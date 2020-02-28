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С 1990 по 2017 года уровень потребления алкоголя в мире вырос на 70%.
Об этом сообщает аналитический портал Statista, передает УНН.
Росту показателя способствовало как увеличение общей численности населения, так и рост потребления алкоголя на душу населения.
При этом у разных регионах наблюдаются различные тенденции: в Индии, Китае и Вьетнаме потребление алкоголя на душу населения возросло, а в Восточной Европе - сократилось.
Также указано, что на уровень употребления алкоголя в той или иной стране влияют такие факторы как религия, политика в сфере здравоохранения и темпы экономического роста.
По словам исследователей, последний фактор особенно важен в Китае и Индии, где с 1990 по 2017 год стали потреблять почти в два раза больше алкоголя.
Кроме того, исследователи утверждают, что в мире остается более или менее стабильной как доля людей, которые совсем не употребляют алкоголя (46% в 1990 году, 43% в 2017 году), так и доля лиц, злоупотребляющих спиртным (18,5% в 1990 году, 20% в 2017 году).
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С 1990 по 2017 года уровень потребления алкоголя в мире вырос на 70%.
Об этом сообщает аналитический портал Statista, передает УНН.
Росту показателя способствовало как увеличение общей численности населения, так и рост потребления алкоголя на душу населения.
При этом у разных регионах наблюдаются различные тенденции: в Индии, Китае и Вьетнаме потребление алкоголя на душу населения возросло, а в Восточной Европе - сократилось.
Также указано, что на уровень употребления алкоголя в той или иной стране влияют такие факторы как религия, политика в сфере здравоохранения и темпы экономического роста.
По словам исследователей, последний фактор особенно важен в Китае и Индии, где с 1990 по 2017 год стали потреблять почти в два раза больше алкоголя.
Кроме того, исследователи утверждают, что в мире остается более или менее стабильной как доля людей, которые совсем не употребляют алкоголя (46% в 1990 году, 43% в 2017 году), так и доля лиц, злоупотребляющих спиртным (18,5% в 1990 году, 20% в 2017 году).
Ранее сообщалось, что за два года стоимость водки, вина и пива в Украине выросла на 17,7%.