Правительство Мексики сообщило о первых обнаруженных в стране случаях коронавирусной инфекции у двух человек. Они недавно приехали из Италии.

Инфекцию обнаружили у 41-летнего мужчины из северного штата Синалоа и при повторном тесте еще у одного 35-летнего мужчины.

Оба мужчины находились в Италии примерно в течение недели в середине февраля и, вероятно, заразились в северном городе Бергамо. По словам Уго Лопеса-Гателля, они содержались в изоляции — один в больнице, а другой в отеле в Синалоа.

Их срочно госпитализировали, еще два человека, которые контактировали с зараженными мужчинами, находятся под наблюдением.

Заместитель министра призвал население сохранять спокойствие и заявил, что чиновники ежедневно в 9 часов вечера будут отчитываться о ходе дел. Пока правительство не видит оснований закрывать школы.