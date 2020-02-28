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Инфекцию обнаружили у 41-летнего мужчины из северного штата Синалоа и при повторном тесте еще у одного 35-летнего мужчины.
Оба мужчины находились в Италии примерно в течение недели в середине февраля и, вероятно, заразились в северном городе Бергамо. По словам Уго Лопеса-Гателля, они содержались в изоляции — один в больнице, а другой в отеле в Синалоа.
Их срочно госпитализировали, еще два человека, которые контактировали с зараженными мужчинами, находятся под наблюдением.
Заместитель министра призвал население сохранять спокойствие и заявил, что чиновники ежедневно в 9 часов вечера будут отчитываться о ходе дел. Пока правительство не видит оснований закрывать школы.
Ранее сообщалось, что 28 февраля в Николаевском международном аэропорту прошли учения по отработке алгоритма действий при обнаружении человека с подозрением на коронавирус.
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Инфекцию обнаружили у 41-летнего мужчины из северного штата Синалоа и при повторном тесте еще у одного 35-летнего мужчины.
Оба мужчины находились в Италии примерно в течение недели в середине февраля и, вероятно, заразились в северном городе Бергамо. По словам Уго Лопеса-Гателля, они содержались в изоляции — один в больнице, а другой в отеле в Синалоа.
Их срочно госпитализировали, еще два человека, которые контактировали с зараженными мужчинами, находятся под наблюдением.
Заместитель министра призвал население сохранять спокойствие и заявил, что чиновники ежедневно в 9 часов вечера будут отчитываться о ходе дел. Пока правительство не видит оснований закрывать школы.
Ранее сообщалось, что 28 февраля в Николаевском международном аэропорту прошли учения по отработке алгоритма действий при обнаружении человека с подозрением на коронавирус.