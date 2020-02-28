Так, участники мероприятия обсудили проблемы вокруг телевизионного вещания, которые возникли после начала кодирования четырьмя медиагруппами спутникового сигнала их телеканалов с 29 января этого года по решению от 2017 года.

По словам Владимира Зеленского, этот вопрос касается стратегической защиты информационной безопасности Украины. Вследствие кодирования сигнала не все украинцы могут свободно просматривать больше 20 главных телеканалов, поэтому альтернативой для людей стало российское телевидение.

Владимир Зеленский предложил провайдеру эфирного цифрового телевидения «Зеонбуд» до 4 марта 2020 года принять меры для изменения модуляции сигнала. Это расширит покрытие цифровым телевидением на территории государства и облегчит доступ населения к телевещанию.

Также «Зеонбуд» до 1 мая 2020 года должен обеспечить установку цифровых передатчиков в 47 населенных пунктах Украины в соответствии с ранее взятыми обязательствами. Кроме того, оператор должен модернизировать имеющиеся антенно-фидерные системы для всех приграничных территорий.

В то же время, Владимир Зеленский и представители медиагрупп договорились до 16 марта 2020 года обеспечить запуск незакодированных спутниковых международных версий своих общенациональных телеканалов и таким образом снова сделать телевидение доступным для украинских граждан.

При этом, операторы спутникового вещания Xtra TV и Viasat должны разработать социальные пакеты спутникового телевидения с минимальной абонплатой для социально незащищенных слоев населения. Таким образом эти граждане получат возможность просматривать закодированные телеканалы.