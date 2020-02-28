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28 февраля в селе Калиновка Еланецкого района Николаевской области состоялось освящение крестов и закладки капсулы.
Об этом сообщает пресс-служба областной организации партии «Наш Край».
Отмечается, что церковь была построена благодаря депутату облсовета, председателю областной организации «Нашего края» Юрию Кормышкну.
«Сегодня освятили кресты церкви Успения Пресвятой Богородицы в Калиновской общине и заложили капсулу в основание храма. Я решил строить эту церковь в благодарность той земле, на которой начинал свою деятельность. Хочу пожелать, чтобы Господь хранил громаду и дарил людям добро, счастье и веру в будущее. Спасибо Архиепископу Алексею за благословение на доброе дело!», - рассказал Юрий Кормышкин.
Полтора года назад был заложен первый камень будущей церкви. Сегодня сотни жителей со всей Калиновской ОТГ собрались на освящение крестов. Освящение проводил Архиепископ Вознесенский и Первомайский Алексей.
Ранее сообщалось, что депутат Николаевского облсовета, руководитель областной организации партии «Наш край» Юрий Кормышкин предложил помощь руководству города и департаменту ЖКХ в ликвидации последствий стихии.
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28 февраля в селе Калиновка Еланецкого района Николаевской области состоялось освящение крестов и закладки капсулы.
Об этом сообщает пресс-служба областной организации партии «Наш Край».
Отмечается, что церковь была построена благодаря депутату облсовета, председателю областной организации «Нашего края» Юрию Кормышкну.
«Сегодня освятили кресты церкви Успения Пресвятой Богородицы в Калиновской общине и заложили капсулу в основание храма. Я решил строить эту церковь в благодарность той земле, на которой начинал свою деятельность. Хочу пожелать, чтобы Господь хранил громаду и дарил людям добро, счастье и веру в будущее. Спасибо Архиепископу Алексею за благословение на доброе дело!», - рассказал Юрий Кормышкин.
Полтора года назад был заложен первый камень будущей церкви. Сегодня сотни жителей со всей Калиновской ОТГ собрались на освящение крестов. Освящение проводил Архиепископ Вознесенский и Первомайский Алексей.
Ранее сообщалось, что депутат Николаевского облсовета, руководитель областной организации партии «Наш край» Юрий Кормышкин предложил помощь руководству города и департаменту ЖКХ в ликвидации последствий стихии.