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Женевский автосалон 2020 года отменили после запрета правительством Швейцарии на собрания численностью от тысячи человек из-за обеспокоенности коронавирусом.
Об этом сообщает The Verge.
Запрет будет действовать до 15 марта. 90-й Женевский автосалон должен был начаться на следующей неделе.
«Мы сожалеем об этой ситуации, но здоровье всех участников — наш главный приоритет. Это случай форс-мажора и огромные убытки для производителей, которые вложили большие средства в свое присутствие в Женеве. Однако мы убеждены, что они поймут это решение», — заявил глава автосалона Морис Турреттини.
Сообщается, что средства за билеты, которые уже приобретены на событие, будут возвращены.
Это первая отмена Женевского автосалона более чем за 70 лет. С 1947 года мероприятие проводилось ежегодно.
Ранее сообщалось, что в Мексике обнаружили первые случаи коронавирусной инфекции у двух человек. Они недавно приехали из Италии.
Напомним, сегодня, 28 февраля, в Николаевском международном аэропорту прошли учения по отработке алгоритма действий при обнаружении человека с подозрением на коронавирус.
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Женевский автосалон 2020 года отменили после запрета правительством Швейцарии на собрания численностью от тысячи человек из-за обеспокоенности коронавирусом.
Об этом сообщает The Verge.
Запрет будет действовать до 15 марта. 90-й Женевский автосалон должен был начаться на следующей неделе.
«Мы сожалеем об этой ситуации, но здоровье всех участников — наш главный приоритет. Это случай форс-мажора и огромные убытки для производителей, которые вложили большие средства в свое присутствие в Женеве. Однако мы убеждены, что они поймут это решение», — заявил глава автосалона Морис Турреттини.
Сообщается, что средства за билеты, которые уже приобретены на событие, будут возвращены.
Это первая отмена Женевского автосалона более чем за 70 лет. С 1947 года мероприятие проводилось ежегодно.
Ранее сообщалось, что в Мексике обнаружили первые случаи коронавирусной инфекции у двух человек. Они недавно приехали из Италии.
Напомним, сегодня, 28 февраля, в Николаевском международном аэропорту прошли учения по отработке алгоритма действий при обнаружении человека с подозрением на коронавирус.