Женевский автосалон 2020 года отменили после запрета правительством Швейцарии на собрания численностью от тысячи человек из-за обеспокоенности коронавирусом.

Об этом сообщает The Verge.

Запрет будет действовать до 15 марта. 90-й Женевский автосалон должен был начаться на следующей неделе.

«Мы сожалеем об этой ситуации, но здоровье всех участников — наш главный приоритет. Это случай форс-мажора и огромные убытки для производителей, которые вложили большие средства в свое присутствие в Женеве. Однако мы убеждены, что они поймут это решение», — заявил глава автосалона Морис Турреттини.

Сообщается, что средства за билеты, которые уже приобретены на событие, будут возвращены.

Это первая отмена Женевского автосалона более чем за 70 лет. С 1947 года мероприятие проводилось ежегодно.

Ранее сообщалось, что в Мексике обнаружили первые случаи коронавирусной инфекции у двух человек. Они недавно приехали из Италии.