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В Грузии гражданина Ирана с подозрением на коронавирус по ошибке выпустили из больницы.
Видеозапись инцидента опубликовало издание «Радио Свобода» в Грузии, передает Цензор.нет.
Мужчина успел сказать несколько слов благодарности грузинским врачам и местным властям.
«Спасибо большое моему доктору Нине. Она очен хорошая, дружелюбная, добрая женщина и хороший врач. Спасибо службе безопасности и полиции Грузии», — сказал он.
После этого к нему вышли медики и затащили обратно в больницу. На вопрос журналистов, почему мужчину забирают, ведь его выписали, сотрудники больницы ответили, что он нездоров.
Ранее сообщалось, что парламент Ирана приостановил работу из-за заболевших коронавирусом депутатов.
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В Грузии гражданина Ирана с подозрением на коронавирус по ошибке выпустили из больницы.
Видеозапись инцидента опубликовало издание «Радио Свобода» в Грузии, передает Цензор.нет.
Мужчина успел сказать несколько слов благодарности грузинским врачам и местным властям.
«Спасибо большое моему доктору Нине. Она очен хорошая, дружелюбная, добрая женщина и хороший врач. Спасибо службе безопасности и полиции Грузии», — сказал он.
После этого к нему вышли медики и затащили обратно в больницу. На вопрос журналистов, почему мужчину забирают, ведь его выписали, сотрудники больницы ответили, что он нездоров.
Ранее сообщалось, что парламент Ирана приостановил работу из-за заболевших коронавирусом депутатов.