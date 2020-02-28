В Грузии гражданина Ирана с подозрением на коронавирус по ошибке выпустили из больницы.

Видеозапись инцидента опубликовало издание «Радио Свобода» в Грузии, передает Цензор.нет.

Мужчина успел сказать несколько слов благодарности грузинским врачам и местным властям.

«Спасибо большое моему доктору Нине. Она очен хорошая, дружелюбная, добрая женщина и хороший врач. Спасибо службе безопасности и полиции Грузии», — сказал он.

После этого к нему вышли медики и затащили обратно в больницу. На вопрос журналистов, почему мужчину забирают, ведь его выписали, сотрудники больницы ответили, что он нездоров.

Ранее сообщалось, что парламент Ирана приостановил работу из-за заболевших коронавирусом депутатов.