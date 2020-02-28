Компания Citroen расширила свой модельный ряд и показала электрический двухместный городской автомобиль, для которого во Франции не нужны права.

Об этом сообщает «Новое время».

«Автомобильчик, который многим напомним щетку от пылесоса, получил название Ami, под которым Citroen уже выпускал модель в 1960-х годах», — отмечает издание.

Новинка в линейке Citroen примерно на 30 см короче, чем Smart ForTwo и по форме напоминает насадку для пылесоса. Творение французского автопрома похоже на автомобиль, но на самом деле Ami присоединяется к Renault Twizy в сегменте легких квадроциклов, а это означает, что человек старше 14 лет может ездить на Ami без прав. Проблема в том, что его максимальная скорость ограничена ровно 44,9 км/ч — на ровной поверхности.

Двигатель машинки развивает всего восемь лошадиных сил. Этого достаточно, чтобы сдвинуть с места транспортное средство массой 485 кг. Citroen Ami может проехать без подзарядки до 70 км благодаря литий-ионному аккумулятору на 5,5 киловатт-часов, уложенному под полом.

Зарядка крошечной батареи занимает три часа при использовании стандартной розетки 220 В, хотя она также совместима с общественными зарядными станциями.

В компании позиционируют Ami в первую очередь как альтернативу скутерам, велосипедам и общественному транспорту, поэтому среди главных преимуществ упомянуты закрытый салон и наличие обогревателя.

Citroen предусматривает несколько вариантов использования Ami. Автомобилисты могут взять его напрокат за 19,99 евро в месяц после внесения первоначального взноса в размере 2644 евро. Они могут купить свой Ami (что, кстати, означает «друг» по-французски) за 6 000 евро или они могут зарезервировать его примерно за 30 центов в минуту через программы совместного использования автомобилей.

Ранее сообщалось, что в Австралии испытали первый самолет на солнечных батареях.