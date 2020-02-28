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Офис Генпрокурора сообщил о подозрении участнику преступной организации, которая противодействовала мирным акциям протеста в январе-феврале 2014 года, а также похитила и пытала ее участников — Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.
Об этом сообщает пресс-служба ОГУ.
Подозреваемому инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (создание преступной организации) и ч.3 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.
«В связи с тем, что указанное лицо не явилось на вызов, сегодня же получено разрешение следственного судьи на ее задержание. В этом принимаются все необходимые меры», — говорится в сообщении.
Досудебное расследование проводят следователи Госбюро расследований.
Напомним, что в ноябре прошлого года в Государственном бюро расследований создали подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах на Майдане
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Офис Генпрокурора сообщил о подозрении участнику преступной организации, которая противодействовала мирным акциям протеста в январе-феврале 2014 года, а также похитила и пытала ее участников — Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.
Об этом сообщает пресс-служба ОГУ.
Подозреваемому инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (создание преступной организации) и ч.3 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.
«В связи с тем, что указанное лицо не явилось на вызов, сегодня же получено разрешение следственного судьи на ее задержание. В этом принимаются все необходимые меры», — говорится в сообщении.
Досудебное расследование проводят следователи Госбюро расследований.
Напомним, что в ноябре прошлого года в Государственном бюро расследований создали подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах на Майдане