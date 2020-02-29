Генеральное консульство Украины в Милане с 2 марта восстанавливает общий прием граждан по предварительной записи.

Об этом сообщается на странице учреждения в Facebook.

Работа возобновлена в соответствии с директивами, обнародованными префектурой Милана.

В Генконсульстве также сообщают, что граждане, которые были записаны на прием 25, 26 и 27 февраля, будут приняты в индивидуальном порядке отдельно от общей записи.

Отмечается, что работники консульства позвонят или отправят электронное сообщение каждому из записанных ранее и согласуют дату и время приема. Повторно записываться не нужно.

При посещении консульства украинцев просят соблюдать рекомендации, выданные итальянскими санитарными службами, по предотвращению дальнейшего распространения коронавируса.

— В помещении Генерального консульства не создавать толпу, соблюдать необходимую дистанцию при общении с посетителями и работниками консульства, активно пользоваться дезинфицирующими средствами для рук, при возможности - медицинскими масками и резиновыми перчатками, - отмечается в сообщении.

Напомним, по состоянию на вечер 28 февраля в Италии от коронавируса нового типа скончался 21 человек. За сутки произошло 4 летальных случая вследствие COVID-19.