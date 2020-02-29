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Генеральное консульство Украины в Милане с 2 марта восстанавливает общий прием граждан по предварительной записи.
Об этом сообщается на странице учреждения в Facebook.
Работа возобновлена в соответствии с директивами, обнародованными префектурой Милана.
В Генконсульстве также сообщают, что граждане, которые были записаны на прием 25, 26 и 27 февраля, будут приняты в индивидуальном порядке отдельно от общей записи.
Отмечается, что работники консульства позвонят или отправят электронное сообщение каждому из записанных ранее и согласуют дату и время приема. Повторно записываться не нужно.
При посещении консульства украинцев просят соблюдать рекомендации, выданные итальянскими санитарными службами, по предотвращению дальнейшего распространения коронавируса.
— В помещении Генерального консульства не создавать толпу, соблюдать необходимую дистанцию при общении с посетителями и работниками консульства, активно пользоваться дезинфицирующими средствами для рук, при возможности - медицинскими масками и резиновыми перчатками, - отмечается в сообщении.
Напомним, по состоянию на вечер 28 февраля в Италии от коронавируса нового типа скончался 21 человек. За сутки произошло 4 летальных случая вследствие COVID-19.
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Генеральное консульство Украины в Милане с 2 марта восстанавливает общий прием граждан по предварительной записи.
Об этом сообщается на странице учреждения в Facebook.
Работа возобновлена в соответствии с директивами, обнародованными префектурой Милана.
В Генконсульстве также сообщают, что граждане, которые были записаны на прием 25, 26 и 27 февраля, будут приняты в индивидуальном порядке отдельно от общей записи.
Отмечается, что работники консульства позвонят или отправят электронное сообщение каждому из записанных ранее и согласуют дату и время приема. Повторно записываться не нужно.
При посещении консульства украинцев просят соблюдать рекомендации, выданные итальянскими санитарными службами, по предотвращению дальнейшего распространения коронавируса.
— В помещении Генерального консульства не создавать толпу, соблюдать необходимую дистанцию при общении с посетителями и работниками консульства, активно пользоваться дезинфицирующими средствами для рук, при возможности - медицинскими масками и резиновыми перчатками, - отмечается в сообщении.
Напомним, по состоянию на вечер 28 февраля в Италии от коронавируса нового типа скончался 21 человек. За сутки произошло 4 летальных случая вследствие COVID-19.