В воскресенье, 1 марта, в Нью-Йорке начнет действовать закон, запрещающий раздачу и продажу тонких одноразовых пластиковых пакетов.

Об этом сообщает The New York Times.

Совсем скоро Нью-Йорк станет третьим штатов, где действует запрет пластиковых пакетов. Ранее запрет начал действовать в Калифорнии и Орегоне.

По словам государственных чиновников, жители Нью-Йорка в настоящее время используют 23 миллиарда пластиковых пакетов в год. Большая часть этих пакетов потом оказывается на улицах, застревает в ветках деревьев, вредит птицам и обитателями водоемов.

Попытки запретить использование одноразовых пакетов или взимать плату за них предпринимались в Нью-Йорке и раньше. В 2016 году городской совет Нью-Йорка проголосовал за утверждение платы за полиэтиленовый пакет в 5 центов, но губернатор Эндрю Куомо заблокировал такое решение в связи с опасениями по поводу того, как этот шаг скажется на жителях с низким уровнем дохода. Была разработана новая стратегия.

С 1 марта запрет будет действовать за бесплатную выдачу и продажу легких пластиковых пакетов. В то же время некоторые пакеты все же будут разрешены. Например, разрешены мусорные пакеты, а также пластик, который используется для упаковки еды на вынос, сырого мяса, рыбы (или других продуктов, которые могут что-то запачкать) или для уже взвешенной продукции в магазинах.

За нарушение закона государство может оштрафовать бизнесменов на 250 долларов за первое нарушение и 500 долларов за повторное нарушение.

Помимо этого, местные органы власти могут взимать 5-центовую плату за каждый бумажный пакет, который берет клиент. Из них по 2 центра будут удерживаться на реализацию программ по выдаче бесплатных многоразовых сумок, а еще 3 — в Фонд охраны окружающей среды Нью-Йорка. Клиенты, которые пользуются талонами на питание и государственной помощью, от уплаты налога на бумажные пакеты освобождаются.

По словам губернатора Куомо, идея заключается не в том, чтобы “наказывать”, а в том, чтобы убедить покупателей и предприятия изменить свои привычки. Потому в первые дни после начала действия запрета департамент охраны окружающей среды Нью-Йорка не планирует штрафовать магазины, которые продолжают раздавать пакеты. Вместо этого штат предпринял усердную работу по просвещению населения под названием #BYOBagNY.

Некоторые владельцы бизнеса и клиенты обеспокоены тем, что из-за запрета будет трудно делать покупки, не планируя заранее. Это может сказаться на уменьшении количества внезапных покупок, а соответственно, и заработок некоторых магазинов. Клиенты же обеспокоены тем, что возникнут новые расходы.

В свою очередь чиновники и защитники окружающей среды уверяют, что эта мера может заставить людей подходить к потреблению более осознанно и внимательно. Тем более, что многие эко-сознательные жители Нью-Йорка добровольно приняли многоразовые сумки за годы до того, как появился запрет, и магазины без проблем обслуживают их.

Напомним, в понедельник, 24 февраля из полигона ТБО в Большой Коренихе из-за сильного ветра по близлежащей местности разлетелись сотни полиэтиленовых пакетов.