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Посольство Украины во Франции рекомендовало украинским гражданам, находящимся в стране или собирающимся ее посетить, соблюдать рекомендации по мерам защиты от заражения новым коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
Украинцам, а особенно престарелым и имеющим хронические заболевания, советуют избегать регионов Oise, Somme, Haute Savoie, Alpes Maritimes, избегать контактов с больными, не посещать массовые мероприятия, пользоваться защитными масками в местах скопления людей и соблюдать личную гигиену.
В случае повышенной температуры или симптомов простуды необходимо ограничить передвижения и обращаться в медучреждения.
— В случае обнаружения повышенной температуры и симптомов простуды во время пребывания во Франции, рекомендуем гражданам Украины ограничить передвижения и безотлагательно обратиться в медицинское учреждение или позвонить по телефону 15. Информационная помощь по коронавирусу предоставляется по телефону «горячей линии» 0800 130 000 (звонок бесплатный), − говорится в сообщении.
Также украинцам рекомендовали зарегистрироваться в системе Друг на сайте МИД Украины.
Ранее сообщалось, что генеральное консульство Украины в Милане с 2 марта восстанавливает общий прием граждан по предварительной записи.
Напомним, во Франции зарегистрировали еще 19 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 — общее число инфицированных возросло до 57.
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Посольство Украины во Франции рекомендовало украинским гражданам, находящимся в стране или собирающимся ее посетить, соблюдать рекомендации по мерам защиты от заражения новым коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
Украинцам, а особенно престарелым и имеющим хронические заболевания, советуют избегать регионов Oise, Somme, Haute Savoie, Alpes Maritimes, избегать контактов с больными, не посещать массовые мероприятия, пользоваться защитными масками в местах скопления людей и соблюдать личную гигиену.
В случае повышенной температуры или симптомов простуды необходимо ограничить передвижения и обращаться в медучреждения.
— В случае обнаружения повышенной температуры и симптомов простуды во время пребывания во Франции, рекомендуем гражданам Украины ограничить передвижения и безотлагательно обратиться в медицинское учреждение или позвонить по телефону 15. Информационная помощь по коронавирусу предоставляется по телефону «горячей линии» 0800 130 000 (звонок бесплатный), − говорится в сообщении.
Также украинцам рекомендовали зарегистрироваться в системе Друг на сайте МИД Украины.
Ранее сообщалось, что генеральное консульство Украины в Милане с 2 марта восстанавливает общий прием граждан по предварительной записи.
Напомним, во Франции зарегистрировали еще 19 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 — общее число инфицированных возросло до 57.