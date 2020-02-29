Глава Министерства культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский рассказал, что Минкульт совместно с Минфинансов разработали решение относительно сложившейся ситуации с арестом счетов «Суспільного» из-за задолженности.

Об этом он написал в своем Telegram.

По его словам, сумма, заблокированная в Швейцарии, вернется в бюджет. После этого Минкульт намерен инициировать внесение изменений в бюджет.

«Общественный вещатель не предусмотрел в бюджете средств на погашение задолженности. МКМС, чтобы избежать ситуации относительно возможного прекращения вещания, вместе с Минфином принято решение относительно приближения финансирования, чтобы «Суспільне» имело возможность рассчитаться с долгами немедленно», — написал Владимир Бородянский.

Напомним, согласно решению суда, «Суспільне» должно уплатить долг акционерному обществу «Евроньюс» в размере 10 миллионов 591 тысяч 224 евро 48 центов и 73 тысячи гривен судебного сбора в рамках производства открытого Министерством юстиции Украины.

Отмечается, что «Суспільне» получило этот долг как правопреемник прав и обязанностей бывшей государственной Национальной телекомпании Украины, которая прекратила свою деятельность.