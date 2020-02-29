Количество инфицированных коронавирусом в мире выросло до 85 187, то есть за последние сутки в мире заразились 1798 человек. Большинство случаев инфицирования, 79251, зафиксировали на материковом Китае. В то же время существенно возросло количество инфицированных в Южной Корее (2931) и Италии (889).

Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на данные сервиса для отслеживания распространения коронавируса от Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса.

Также известно о 705 случаях заражения среди людей на круизном лайнере Diamond Princess, который стоял на 14-дневном карантине в порту Японии. На нем до сих пор находятся 25 украинцев, которые являются членами экипажа.

С начала вспышки коронавируса от болезней, вызванных инфекцией, умерли 2924 человек, в том числе 34 в Иране и 21 в Италии. В то же время 39 548 пациентам удалось выздороветь.